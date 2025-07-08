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رياضة

بايرن ميونخ ينتظر رد ليفربول بشأن صفقة لويس دياز

لويس دياز، فيتو
لويس دياز، فيتو

كشف تقرير صحفي ألماني، عن حقيقة ما تردد بشأن توصل بايرن ميونخ لاتفاق مع الدولي الكولومبي لويس دياز، نجم وجناح فريق ليفربول.

وذكرت تقارير ألمانية، خلال الساعات الماضية، أن بايرن ميونخ حسم اتفاقه مع لويس دياز، ويتبقى فقط الاتفاق مع ليفربول.

 

إدارة بايرن ميونخ تسعى لإتمام صفقة لويس دياز

وبحسب شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فإن بايرن لم يتوصل لاتفاق مع دياز كما تردد، لكن إدارة النادي تعمل حاليًّا على إتمام الصفقة.

وأضاف التقرير، أن ماكس إيبرل المدير الرياضي لبايرن ميونخ، ينتظر الضوء الأخضر من ليفربول لبدء المفاوضات مع اللاعب، ومحاولة إقناعة بالانضمام للفريق البافاري.

ولفت التقرير إلى أن إقناع دياز لن يتم بسهولة، خاصة بسبب رغبته الكبيرة في الانضمام لبرشلونة.

 

أرقام لويس دياز مع ليفربول 

وينتهي عقد لويس دياز مع ليفربول صيف 2027.

وشارك دياز مع ليفربول 148 مباراة، منذ انضمامه من بورتو في يناير 2022، وتمكن من تسجيل 41 هدفًا، وصناعة 23 آخرين.

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