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محافظ الدقهلية يتفقد انتظام العمل بمحطة مياه كفر الحصة بنبروه

محافظ الدقهلية في
محافظ الدقهلية في محطة مياه نبروه، فيتو

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، محطة مياه الشرب بكفر الحصة بمركز نبروه للوقوف على الطبيعة على سير الأعمال في المحطة، حرصا على توفير المياه للمواطنين في مركز نبروه، يرافقه المهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

للمرة الثانية محافظ الدقهلية يتفقد محطة مياه كفر الحصة بنبروه 

 

وأكد محافظ الدقهلية على المتابعة اليومية للجدول الزمني لتنفيذ الأعمال الجارية في المحطة بشكل يومي وعرض تقرير تفصيلي عما تم تنفيذه من أعمال، وسرعة الإنجاز والانتهاء منها في أقرب وقت ودون تأخير، لتوفير مياه الشرب للمواطنين بمركز نبروه والقرى المستفيدة.

زيادة أعداد العمالة وتكثيف العمل لسرعة الانتهاء

وتفقد محافظ الدقهلية جميع أقسام المحطة للتعرف بنفسه على معدلات التنفيذ، وشدد على الشركة المنفذة بزيادة أعداد العمالة وتكثيف العمل لسرعة الانتهاء، ووعد بتشغيلها في القريب العاجل.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المرة الثانية التي يتفقد فيها محافظ الدقهلية المحطة خلال أسبوعين للاطلاع بنفسه على معدل الإنجاز حرصا على سرعة الانتهاء لتوفير المياه للمواطنين بمركز نبروه والمراكز المجاورة.

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