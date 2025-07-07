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محافظات

نائب محافظ الدقهلية يتفقد مجمع خدمات المواطنين ببلقاس (صور)

جولة نائب محافظ الدقهلية،
جولة نائب محافظ الدقهلية، فيتو

تفقد  الدكتور أحمد العدل نائب  محافظ الدقهلية، مجمع خدمات المواطنين بمدينة بلقاس، بحضور غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس، وعدد من ممثلي قطاعات تقديم الخدمة بالمجمع، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

وأكد نائب المحافظ أن المجمع يمثل نقلة نوعية في منظومة الخدمات الحكومية، ويأتي في إطار حرص الدولة على تسهيل الإجراءات وتحقيق التكامل بين الجهات الخدمية بما يخدم المواطن ويحقق رضا الجمهور.

وأكد نائب المحافظ على أهمية انتظام العمل بالمجمع وتوفير بيئة خدمية مناسبة، مشيرا إلى ضرورة التعاون والتنسيق الكامل بين جميع الجهات العاملة بالمجمع لتحقيق أعلى معدلات الأداء في تقديم الخدمة للمواطنين وتوفير احتياجاتهم في مكان واحد.

يذكر أن المجمع يقع على مساحة 730 مترا، ويتكون من أربعة طوابق، ويضم أغلب المصالح الحكومية تحت سقف واحد، بالإضافة إلى "هايبر ماركت جهاز مستقبل مصر" بالدور الأرضي، ومركز خدمات متكامل يشمل البريد، والتضامن الاجتماعي، ومجلس المدينة، والكهرباء، والمياه، والغاز، كما يضم وحدة اجتماعية مطورة، ومكتب تأهيل لذوي الهمم، ومكتب بريد مطور، ومكتب ضرائب عقارية، بالإضافة إلى تخصيص طابق كامل مقترح لإنشاء مجلس شعبي محلي.

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