طريقة فتح حساب بنكي لاستلام أرباح اليوتيوب والفيس

يبحث العديد من الراغبين في صناعة المحتوى على منصات اليوتيوب والفيسبوك عن طريقة وتفاصيل فتح حساب بنكي يمكن من خلاله تحويل الأرباح الخاصة بهم.

وأوضح العديد من المصرفيين أن الأفضل هو فتح حساب توفير بالعملة الأجنبية (مثل الدولار الأمريكي) لتجنب خسائر التحويل من العملات.

كما يفضل اختيار بنك يوفر خدمة استقبال الحوالات الدولية بسهولة وبتكلفة منخفضة.

و هناك عدة خطوات مهمة في حساب البنك بغرض استقبال ارباح اليوتيوب والفيس بوك لعل أهمها ربط الحساب بمنصة AdSense لضمان تسلم الأرباح بشكل صحيح.

خطوات ربط الحساب البنكي بمنصة AdSense

- تسجيل الدخول إلى حسابك على Google AdSense.

- الذهاب إلى قسم "المدفوعات"، ثم "معلومات الدفع".

-اختيار "إدارة طرق الدفع"، ثم "إضافة طريقة دفع".

- تحديد "التحويل الإلكتروني إلى حساب مصرفي".

- إدخال معلومات الحساب البنكي بدقة كما هو مسجل في البنك.

-تأكيد البيانات والضغط على "متابعة".

وبمجرد وصول الأرباح إلى الحد الأدنى المطلوب للدفع، ترسل تلقائيا في دورة الدفع الشهرية التالية.

يبحث العديد من عملاء البنك الأهلي عن الحد الأدنى لفتح حساب الدولار واحتساب العائد.

وقال البنك الأهلي أن الحد الأدنى لفتح الحساب 100 (دولار أمريكي- يورو- جنيه استرليني) بدورية عائد سنوي ومتوفر في جميع الفروع.

وقال البنك أن من يحق لهم فتح الحساب المصري والأجنبي والقاصر (باسمه تحت الولاية أو الوصاية أو الهبة ).

وتشمل قائمة الأوراق المطلوبة لفتح حساب الدولار في البنك الاهلي مايلي:

نسخة من بطاقة الهوية / جواز السفر

شهادة الميلاد للقصر

مميزات اخري

يتمتع العميل بعائد علي مدخراته بالعملة الاجنبية.

الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

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