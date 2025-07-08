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حوادث

4 وفيات و40 مصابًا، الحصر المبدئي لضحايا حريق سنترال رمسيس

حريق سنترال رمسيس
حريق سنترال رمسيس

أفادت التحقيقات الأولية، في  حريق سنترال رمسيس،  بأن الخسائر البشرية بلغت 4 حالات وفاة، بالإضافة إلى 40 مصابًا آخرين أغلبهم بحالات اختناق وتم نقلهم للمستشفيات لتلقى العلاج.

 

 

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ضحايا حريق سنترال رمسيس 

وأسفر الحريق الذي اندلع داخل سنترال رمسيس عن مصرع 4 من موظفي الشركة المصرية للاتصالات، خلال تواجدهم في موقع العمل لحظة وقوع الحادث.

وضمت قائمة الضحايا كلا من: وائل مرزوق من نيابة الموارد البشرية، إلى جانب المهندسين أحمد رجب، ومحمد طلعت، وأحمد مصطفى من نيابة الشئون الفنية بالشركة.

وتجدد اشتعال النيران داخل مبنى سنترال رمسيس بوسط القاهرة عدة مرات منذ اشتعاله عصر أمس.

ودفع رجال الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء وخدمات مرورية على كوبرى 6 أكتوبر لمكافحة ألسنة اللهب الجديدة.

وتواصل فرق الحماية المدنية جهودها المكثفة للسيطرة على الوضع، باستخدام سيارات الإطفاء والسلالم الهيدروليكية، فيما فرضت أجهزة الأمن طوقًا أمنيًا محكمًا بمحيط الموقع، وسط استمرار تحويلات مرورية لتسهيل حركة سيارات الإطفاء.

وكان الحريق قد اندلع عصر أمس وأسفر عن وفيات وإصابة عدد كبير من الأشخاص باختناقات، فضلًا عن تعطل جزئي في خدمات الإنترنت ببعض مناطق القاهرة والجيزة.

 

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