المستشار الإعلامي للتعليم العالي: نستهدف عمل أول خريطة بحثية لأقاليم مصر السبعة

قال الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى: إن المبادرة الرئاسية تحالف وتنمية التى أطلقتها وزارة التعليم العالى هي الأولى من نوعها فى تاريخ التعليم العالى وهي تجسد التعاون بين التعليم العالى ورواد الاعمال والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدنى، والاستثمار، والصناعة لدعم الاقتصاد القومى فى الزراعة والصناعة والصحة وغيرها من خلال التكامل مع البحث العلمي.

تحالف وتنمية تستهدف تحديات التنمية في الأقاليم المصرية

وأضاف عبد الغفار خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد الآن، للإعلان عن نتائج المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية تحالف وتنمية، أن المبادرة استهدفت مواجهة تحديات التنمية فى مختلف أقاليم الجمهورية اعتمادا على دور البحث العلمي والعلماء فى مواجهة التحديات طموح الوزارة نحو وضع خريطة البحث العلمي خلال الفترة المقبلة.

وتابع المستشار الإعلامى لوزارة التعليم العالي: يركز المؤتمر على ما تحقق فى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية تحالف وتنمية واستعراض الخطط المستقبلية.

وأكد عبد الغفار أن ما تستهدفه وزارة التعليم العالي من خلال المبادرة، هو عمل أول خريطة بحثية لمصر في أقاليمها السبعة.

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