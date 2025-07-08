الثلاثاء 08 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

سائق تريلا حادث الإقليمي: كنت ماشي على سرعة 50 كم، وفجأة لقيت ميكروباص قدامي

محامي المتهم، فيتو
محامي المتهم، فيتو

رفعت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، جلسة محاكمة سائق التريلا المتسبب في مصرع ١٨ فتاة وسائق، والتي عرفت إعلاميا بواقعة فتيات العنب، في الحادث الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

وأسفر الحادث عن مصرع 19 مواطنًا وإصابة 3 آخرين، كانوا في طريقهم إلى أعمالهم.


تفاصيل حادث الإقليمي بالمنوفية

وخلال تحقيقات النيابة، أدلى المتهم بأقواله حول ملابسات الحادث، موضحًا أن الحادث وقع صباح يوم الجمعة 27 يونيو 2025، في حوالي الساعة الثامنة صباحًا، أثناء قيادته لسيارة تريلا على الطريق الإقليمي في اتجاه بنها، بعد مروره من كارتة الخطاطبة.

وقال السائق المتهم: “كنت ماشي على سرعة تقريبًا 50 كم/ساعة، وفجأة لقيت ميكروباص قدامي، حاولت أتجاوزه وأخدت أقصى الشمال، لكن فوجئت بحجر كبير بارز في التلتوار الأوسط، ولما حاولت أتفاداه اختلت عجلة القيادة، وعديت للاتجاه المعاكس غصب عني، وهناك خبطت في ميكروباص جاي في وشي”.

وأضاف المتهم أنه أصيب بالذعر فور وقوع التصادم، فغادر مكان الحادث هاربًا خوفًا من تعرضه للاعتداء من الأهالي بعد مشاهدته للضحايا، ثم سلم نفسه بعد نحو ساعة إلى مركز شرطة أشمون، حيث أبلغوه بوفاة معظم ركاب الميكروباص.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أشمون بمحافظة المنوفية الطريق الاقليمى حادث الاقليمي بالمنوفية حادث الطريق الاقليمي محافظة المنوفية محكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة متهم في قضية "إخوان منوف" للأول من يونيو

وزير الصحة يتفقد إنشاء مركز أورام منوف بتكلفة 2.2 مليار جنيه

استجابة للأهالى، تشغيل 15 محبسا لغسل شبكات مياه منوف في المنوفية

موعد الانتهاء من صيانة نزلة منوف بكوبري الباجور

الأكثر قراءة

شاهد، كيف توقع تامر حسني حريق سنترال رمسيس وانقطاع الإنترنت في مصر

أخبار مصر: تعويضات لمتضرري انقطاع الانترنت والاتصالات وهذا موعد عودة الخدمات، حادث قطار بالإسكندرية، مكافأة نتنياهو لترامب

4 وفيات و40 مصابًا، الحصر المبدئي لضحايا حريق سنترال رمسيس

الحكومة في مرمى نيران النواب بعد حريق سنترال رمسيس

زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من البنوك لنصف مليون جنيه

لن يمر مرور الكرام، قرار عاجل من النواب بعد حادث سنترال رمسيس

كشف المستور، أول تعليق من اتصالات النواب على حريق سنترال رمسيس

تفسير رؤية الطماطم في المنام وعلاقتها بالخير يأتي قريبًا

خدمات

المزيد

بعد تأثرها بسبب حريق سنترال رمسيس، عودة خدمات المحافظ الإلكترونية بشركات الاتصالات

سعر القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

أسعار السلندرات من 2.5 إلى 5 أمتار تسجل 140 ألف جنيه اليوم الاثنين

أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق المحلية

المزيد

انفوجراف

اعتذار ومذيعتين في ورطة.. القصة الكاملة لأزمة مها الصغير وسرقة لوحة فنانة دنماركية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر: الهجرة النبويَّة تحوُّل شامل في البناء الإنساني والتأسيس الحضاري

تفسير رؤية الطماطم في المنام وعلاقتها بالخير يأتي قريبًا

حكم العمرة في الأشهر الحرم وفضائلها

المزيد
الجريدة الرسمية