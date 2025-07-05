السبت 05 يوليو 2025
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حوادث

إجراء تحليل المخدرات لسائق التريلا المتسبب بحادث دائري البساتين

حادث دائري البساتين
حادث دائري البساتين

أمرت نيابة البساتين، بإجراء تحليل المخدرات لسائق التريلا المتهم بواقعة حادث الطريق الدائري بالبساتين الذي أدى لإصابة 6 أشخاص بجروح وكسور وتم نقلهم لأقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم وذلك لبيان مدى تعاطيه المخدرات من عدمه.

وخلال التحقيقات مع سائق التريلا المتهم قال: “أنا كنت مركز في الطريق فجأة ما بقتش عارف أتحكم في الفرامل ولاقيت نفسي مش عارف أتحكم في عجلة العربية وفي لحظة اتخبطت عربيتي في الحاجز الخرساني على الطريق وما حستش بحاجة بعدها”.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود حادث تصادم اعلى الطريق الدائري بمنطقة البساتين، وعلى الفور انتقلت أجهزة أجهزة لمكان الواقعة وتبين تصادم سيارة نقل تريلا بالحاجز الخرساني واصطدام عدد من السيارات بها.

 

ودلت التحريات على أن سائق السيارة النقل كان يقود سيارته  واختلت عجلة القيادة بيده مما تسبب فى اصطدامه بالحاجز الخرساني بالطريق، واصطدام عدة سيارات ملاكي به.

ويتولى رجال المباحث سماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

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اعلي الطريق الدائري اصابة 6 أشخاص الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة البساتين الطريق الدائري تصادم سيارة نقل تحليل المخدرات

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