إنبي يكرم أبطال الكرة الخماسية بعد إنجاز برونزية كأس العالم (صور)

أقام نادي إنبي حفل تكريم رسميًّا لفريق الكرة الخماسية بالنادي، تقديرًا للإنجاز التاريخي الذي حققه الفريق بحصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم لشركات النفط والغاز 2025، والتي استضافتها العاصمة الأذربيجانية باكو في شهر مايو الماضي.

وأقيم الحفل بمقر نادي إنبي بحضور أيمن الشريعي، رئيس مجلس إدارة النادي، والمهندس وائل لطفي، رئيس شركة إنبي، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة: المهندس وائل الإمام، نائب رئيس مجلس الإدارة، وعبدربه، أمين الصندوق، والمهندس أيمن جاد، عضو مجلس الإدارة والمشرف على نشاط الكرة الخماسية بالنادي، بالإضافة إلى محمد رفاعي، المدير التنفيذي للنادي، وعدد من قيادات الشركة، من بينهم اللواء محمد رمضان، مساعد رئيس الشركة للأمن، واللواء أسامة غانم، مساعد رئيس الشركة للعلاقات العامة، وذلك وسط أجواء من الفخر والاعتزاز بما حققه أبطال الفريق.

وشهد الحفل توزيع شهادات التقدير على اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي، تكريمًا لجهودهم المشرفة التي رفعت اسم مصر وقطاع البترول عاليًا على الساحة الدولية.

تصريحات ايمن الشريعي

وخلال كلمته في الحفل، أشاد أيمن الشريعي بما قدمه الفريق من أداء استثنائي وروح قتالية عالية خلال البطولة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل نقطة مضيئة في تاريخ النادي، ويعكس صورة مشرفة للرياضة المصرية والمؤسسات الوطنية في المحافل الدولية.

كما أعرب المهندس وائل لطفي عن فخره بما حققه الفريق، مشيرًا إلى أن دعم الشركة للرياضة يأتي في إطار إيمانها بدور الرياضة في تعزيز الانتماء والتميز المؤسسي.

تصريحات ايمن جاد

من جانبه، أكد المهندس أيمن جاد أن هذا الإنجاز لم يأتِ من فراغ، بل هو ثمرة عمل جماعي وجهد متواصل من جميع عناصر المنظومة، من لاعبين وجهاز فني وإداري ودعم إدارة النادي والشركة. وأضاف: “نفتخر بما تحقق في كأس العالم لشركات النفط والغاز، ونعتبره بداية لمزيد من النجاحات على المستويين المحلي والدولي”.

إنجاز فريق خماسي إنبي

ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لمسيرة حافلة لفريق خماسي إنبي، الذي اعتاد على المنافسة بقوة في بطولات قطاع البترول المحلية، ليؤكد أن إنبي حاضر دائمًا في ساحات المنافسة، ممثلًا لمصر وللقطاع البترولي بكل شرف واحتراف.

تكريم جميع أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين

واختتم الحفل بتوجيه رسالة فخر واعتزاز لكل أعضاء الفريق، مع تأكيد استمرار دعم النادي والشركة للفرق الرياضية، وتحفيز الجميع لمواصلة الإنجازات ورفع اسم إنبي ومصر في كافة المحافل.

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