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رياضة

رئيس إنبي ردا على مدير الكرة بالزمالك: هناك أمور مالية لم تحسم بعد

الشريعي
الشريعي

رد أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، على تصريحات مدير الكرة بنادي الزمالك عبد الناصر محمد بخصوص الجمع بين منصبين في كلا الناديين.

الشريعي يرد على عبد الناصر محمد 

وقال الشريعي خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون" المذاع على قناة "أون تايم سبورت": "عبد الناصر محمد من مؤسسي نادي إنبي، أي حد في مصر يعرف أن اسمه مرتبط بإنبي، يعمل في النادي منذ أكثر من 36 سنة، أحد الصحفيين سألني هل هو أقيل أم استقال؟ قلت له هو لم يُقال ولم يستقيل".


وأضاف: "عبد الناصر محمد كانت رغبته معي أن يستمر في عمله كمدير رياضي، المدير الرياضي في إنبي لم يكن له علاقة بالفريق الأول".

وتابع: "قرأت بيان الكابتن عبد الناصر في المركز الإعلامي للزمالك، ولفت انتباهي أنه متعجب جدًا من تصريح رئيس النادي، لا أنا كلامي لا تستغرب، أنا كلامي يرد عليه، حدث أو لم يحدث".


وواصل: "أنا أعرف أن أي علاقة تعاقدية تنتهي بـ3 أشكال إما إقالة أو استقالة أو مفاوضات ودية لإنهاء التعاقد، فهو لم يستقل ونحن في إنبي لم نُقيله، استحالة نظرًا لمكانته، كما أنه لم يحدث تفاوض".

وأكمل: "الكابتن عبد الناصر قال لي لدي عرض من الزمالك، قلت له انطلق هذا شيء يُشرفنا، لكني وجدت أن لديه رغبة في الاستمرار مع إنبي وفق التعاقد الساري، وفقًا للقرارات الإدارية فإن الكابتن عبد الناصر لا يُمكن أن يستمر في عمله في إنبي، لكن طبقًا لمكانته أن يجلس مع رئيس النادي ويعلن رغبته أنه يريد البقاء فهذا يجعلنا نقبل، تقديرًا له، لذلك لا يصح أن يقول إنه متعجب من تصريحات رئيس إنبي".


وختم: "الكابتن عبد الناصر قال إن علاقتي بإنبي انتهت في بيانه، كيف هذا وهناك متعلقات مالية ما زالت معلقة، إذا لم يرد أن يستمر فنحن نتمنى له التوفيق، لكن حتى الآن لم تنته العلاقة التعاقدية بيننا".

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