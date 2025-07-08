منظومة رقمية متكاملة لتطوير وميكنة استصلاح الأراضي بالوادي الجديد

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بسرعة الانتهاء من رفع كافة الملفات والبيانات الخاصة بمشروع تطوير وميّكنة صندوق استصلاح الأراضي بجميع المراكز بنهاية شهر يوليو الجاري، تمهيدًا لبدء عمل المنظومة الرقمية المتكاملة لدورة العمل، والتي تتيح للمستثمرين الاطلاع على الفرص الاستثمارية والتقدم بالطلبات ومتابعتها، بالإضافة لنظام متابعة شامل لمتخذي القرار.

وفي ذات السياق وجه محافظ الوادي الجديد، بربط مشروع تطوير وميّكنة صندوق استصلاح الأراضي مع كافة الجهات المعنية من المراكز والمتغيرات المكانية؛ لتوحيد وحوكمة المنظومة على مستوى المحافظة.

جاء ذلك خلال متابعة اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، سير العمل بمشروع تطوير وميّكنة صندوق استصلاح الأراضي، وذلك في إطار خطة المحافظة للتحول الرقمي وتسهيل الإجراءات والخدمات التي تتم من خلال الصندوق وحوكمة منظومة عمله.

استعرض محافظ الوادى الجديد، المرحلة الحالية لإدخال البيانات الخاصة بالمعاملات والمتحصلات الخاصة بالصندوق، موجهًا بسرعة الانتهاء من رفع كافة الملفات والبيانات الخاصة بجميع المراكز بنهاية شهر يوليو الجاري، تمهيدًا لبدء عمل المنظومة الرقمية المتكاملة لدورة العمل، والتي تتيح للمستثمرين الاطلاع على الفرص الاستثمارية والتقدم بالطلبات ومتابعتها، بالإضافة لنظام متابعة شامل لمتخذي القرار.

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