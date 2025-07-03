محافظ الوادي الجديد يتابع جهود تحسين الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية

كثفت محافظة الوادي الجديد، الجهود الميدانية لتحسين جودة الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية بمراكز المحافظة الإدارية الخمسة.

وأكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن الأجهزة التنفيذية تعمل بوتيرة متسارعة لتجميل المدن والقرى، وتحسين المرافق، وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأكد محافظ الوادي الجديد، أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة لفرض الانضباط بالشارع، ورفع كفاءة الخدمات والمرافق العامة، بما يضمن حياة كريمة وآمنة للمواطنين، مشددا على أن الحملات مستمرة بشكل دوري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالفات.

في واحة الخارجة، جري تجميل حضري: من خلال استمرار أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشارع الشهيد طلعت ضرغام، بدءًا من نهاية شارع السبط الشرقي حتى موقف الأقاليم، بما يساهم في تحسين المظهر الحضري وتيسير حركة المرور.

هذا بالإضافة إلى دعم غذائي من خلال توفير كميات كبيرة من الخضروات الطازجة بأسعار مخفضة عبر منافذ البيع المنتشرة بأحياء الشعلة، الزهور، البساتين، وشارع بورسعيد، وسط إقبال كثيف من المواطنين.

هذا فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بزيادة المساحات الخضراء، وزراعة عدد من أشجار النخيل أمام مبنى المحافظة بمجمع المصالح الحكومي، ضمن خطة توسعة المسطحات الخضراء وتحسين بيئة العمل الحكومية، كما جري تنفيذ حملة نظافة موسعة شملت أحياء الزهور، الأمل، بالإضافة إلى شوارع عبد الناصر، الذهبي، والإذاعة، بما في ذلك رفع المخلفات الصلبة والنباتات العشوائية.

وفي واحة الداخلة: استمرار أعمال تركيب الإنترلوك بشوارع منطقة "دروسه" بمدينة موط، وبدء تشوين البلاط بشوارع قرية الراشدة ضمن خطة تحسين البنية التحتية، وتنفيذ حملة نظافة وتهذيب للأشجار وإزالة النباتات العشوائية بحي الزهور والطريق الدائري بمدينة موط.

وفيما يخص مشروعات الصرف الصحي، تقدم ملموس بمشروع الصرف الصحي بقرية العوينة، حيث تم إنجاز:100% من الأعمال الخرسانية لمحطة الرفع وحفر 1900 متر من خط الطرد وتركيب مواسيره، وتنفيذ نحو 85% من خطوط الانحدار.

وقدمت الوحدة المحلية لمركز الداخلة دعم سلعي وغذائى واستمرار طرح الخضروات، الفاكهة، اللحوم، الدواجن والأسماك بأسعار تنافسية بالمدينة والقرى، وسط رقابة مستمرة وإقبال ملحوظ.

وفي مركز بلاط، وفيما يخص تحسين خدمات المياه، جري صيانة خطوط المياه الرئيسية بقرى أولاد عبد الله، واستبدال خطوط الأسبستوس بخطوط بلاستيكية حديثة، وإصلاح محطة مياه الشرب بقرية البشندي لضمان استقرار الخدمة.

متابعة مشروعات البنية الأساسية:

متابعة انتظام الخدمة بخطوط الصرف الرئيسية والفرعية ومحطات الطرد بقري تنيدة، وسرعة استكمال أعمال التطوير وفق الخطة الزمنية.

مركز باريس

بخصوص مياه الشرب والصرف الصحي، جري متابعة معوقات التشغيل بمحطتي مياه الشرب الشمالية والجنوبية بمدينة باريس، لضمان دخول المحطتين الخدمة، وتحسين جودة المياه المقدمة للمواطنين.

بالإضافة إلى بحث تنفيذ مشروعات الخطة الجديدة، وتتضمن: ترشيد استهلاك الكهرباء بنسبة 60%، وحصر مخالفات توصيلات المياه، واستمرار فتح منافذ بيع السلع واللحوم والخضر أمام المواطنين.

تكثيف أعمال الرقابة على الأسواق، ورصد التعديات، فضلا عن متابعة المنازل الآيلة للسقوط.

وأكد الزملوط، أن خطة التطوير الشاملة تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين بيئة المعيشة، مع متابعة يومية ميدانية لضمان تنفيذ الأعمال في مواعيدها المقررة.

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