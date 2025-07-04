المعمل المشترك بمدينة الخارجة يستقبل مرشحي مجلس الشيوخ بالوادي الجديد

أنهت مديرية الشؤون الصحية، بمحافظة الوادي الجديد استعداداته لاستقبال راغبي الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 لأجراء الفحص الطبي والتي تبدأ بتحليل المخدرات والمسكرات تحت اشراف المجالس الطبية بوزارة الصحة.

وخصصت محافظة الوادي الجديد مقر المعمل المشترك بمدينة الخارجة بجوار القومسيون الطبي للجان الطبية، لاستقبال راغبي الترشح لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025، لإجراء الفحص الكشف الطبي.

كان قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان قطاع الطب العلاجي انتهاء المديريات من جاهزية لجان الكشف الطبي بالمحافظات، وأطقم العمل (أطباء باطنة - أطباء نفسيه - إداريين)، وتوافر أجهزة الحاسب الآلي وتوصيلها بشبكة الإنترنت.



وحدد البدء في استقبال الراغبين في الترشح أمس الثلاثاء أول يوليو وعقب إعلان الهيئة العليا للانتخابات تلقي طلبات الترشح السبت المقبل 5 يوليو، على أن يتوجه المرشح إلى المعمل المشترك لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والمسكرات مع سداد المقابل المادي للتحليل.

وعقب صدور نتيجة الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والمسكرات يتم رفع النتيجة إلكتروني على النظام المركزي.

وعقب انتهاء الفحص الطبي، يتم رفع النتيجة إلكتروني على النظام الالكتروني المركزي، تقوم كل لجنة طبية باعتماد النتائج وطباعة التقرير واعتماده وختمه بخاتم المستشفى، ويقوم مدير المجلس الطبي العام بالمحافظة بمراجعة النتائج والتقارير واعتمادها بجانب اعتماد المستشفى وتسليمها للمرشحين.

وأعلنت الصحة أنه في حال عدم اجتياز الكشف الطبي (اعتباره غير لائق)، يحق للمرشح التقدم بتظلم رسمي خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من إعلان النتيجة، على أن يكون ذلك قبل موعد غلق باب الترشيح بـ 72 ساعة كحد أقصى، وذلك لعادة التقييم الطبي أمام لجنة التظلمات.

كما أعلنت وزارة الصحة انه تم تحديد مقابل خدمة الكشف الطبي على المرشحين باللجان الطبية ) لجنتي المراض الباطنية والمراض النفسية والعصبية 5500 (خمسة آلاف وخمسمائة جنيه)، غير شامل أي فحوصات تطلبها اللجان.

كما تم تحديد مقابل التحاليل الطبية المجراة بالمعامل المركزية والمشتركة بالمحافظات أول مرة بتظلم بقيمة 5500 ( أربعة آلاف وخمسمائة جنيه)، وفي حالة التظلم يتم دفع الرسوم مرة أخرى.

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