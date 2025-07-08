الثلاثاء 08 يوليو 2025
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خارج الحدود

مجاعة في غزة بسبب الاحتلال، الأمم المتحدة: واحد من كل 3 أشخاص لم يأكل منذ أيام

مجاعة في غزة، فيتو
مجاعة في غزة، فيتو

أكدت الأمم المتحدة أن الاحتلال الإسرائيلي رفض 3 من أصل 8 مبادرات إغاثة من المنظمة الدولية لدعم أهالي القطاع الذين يموتون جوعًا ويقتلون في سبيل الحصول على لقمة عيش من قبل الإسرائيليين والأمريكيين في إطار ما يسمى مؤسسة غزة الإنسانية.

ينبغي على سلطات الاحتلال فتح جميع المعابر

أوضح ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة أن 1 من كل 3 أشخاص في غزة لم يأكل طعامًا منذ أيام.
وشدد على أنه ينبغي على سلطات الاحتلال فتح جميع المعابر لضمان توزيع المساعدات الإنسانية.

الوقود شريان أمل للبقاء على قيد الحياة" في غزة 

أشار إلى أن الوقود "شريان أمل للبقاء على قيد الحياة" في غزة داعيا إلى السماح بدخوله دون تأخير.
لفت إلى أن 700 ألف شخص نزحوا عدة مرات في غزة منذ انتهاك الاحتلال لوقف إطلاق النار في شهر مارس الماضي.

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الاحتلال الإسرائيلي المنظمة الدولية الإسرائيليين والأمريكيين غزة مؤسسة غزة الإنسانية

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