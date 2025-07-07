مشهد خان يونس يتكرر، جنود إسرائيليون محترقون شمال غزة وتطورات ميدانية خطرة

أفادت مواقع إخبارية إسرائيلية، مساء اليوم، أن عددًا إضافيًّا من جنود جيش الاحتلال قد أصيبوا في الحدث الأمني المتواصل شمال قطاع غزة، مشيرةً إلى أن بعض الإصابات وُصفت بـ"المروعة" بسبب تعرض الجنود للحرق داخل الآليات.

صور أولية تثير الذعر في الإعلام العبري

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن المشهد الحالي يثير في الذاكرة الإسرائيلية "حادثة خان يونس" السابقة، والتي قُتل فيها وأُصيب عدد من الجنود الإسرائيليين في كمين محكم، مما يعكس تشابهًا في طبيعة الخسائر والمفاجأة الميدانية.

استمرار الحدث الأمني وتوسع نطاق الاشتباك شمال قطاع غزة

تؤكد التقارير أن الحدث لم يُحسم بعد، وأن القوات الإسرائيلية لا تزال تعمل تحت النار في محاولة لإجلاء المصابين وإطفاء الآليات المشتعلة، وسط معلومات عن فقدان السيطرة على الموقع المستهدف.

صدمة داخل الأوساط العسكرية الإسرائيلية

التغطيات العبرية وصفت المشهد بـ"الصدمة الميدانية"، مشيرة إلى أن المقاومة نفذت عملية مزدوجة تضمنت تفجير عبوات ناسفة دقيقة واستهداف آليات الإخلاء والروبوتات العسكرية، في ما يبدو أنه كمين مدروس ومحكم.

المقاومة الفلسطينية تعيد ترتيب قواعد الاشتباك مع الاحتلال

يرى محللون عسكريون أن العملية قد تشكل نقطة تحول في مسار المعركة، خصوصًا أنها كشفت هشاشة القوة الإسرائيلية في الميدان، وأربكت غرفة العمليات الإسرائيلية التي باتت أمام مشهد مفتوح على مزيد من التصعيد أو التنازلات السياسية.

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