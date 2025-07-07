مقتل جنديين إسرائيليين وفقدان 3 جنود واشتعال آليات إسرائيلية في انفجار بشمال غزة

أكدت مواقع إخبارية إسرائيلية، مساء اليوم، أن الحدث الأمني شمال قطاع غزة ما زال مستمرًّا ويشهد تطورات متسارعة، خاصة في محيط بلدة بيت حانون، بعد سلسلة انفجارات عنيفة طالت قوات الاحتلال.

مقتل جنديين إسرائيليين في عملية شمال قطاع غزة

وأكدت مواقع إخبارية إسرائيلية: مقتل جنديين إسرائيليين على الأقل في الحدث الأمني المستمر في شمال قطاع غزة، موضحة وجود أحزمة نارية وفوضى حقيقية في الميدان في شمال قطاع غزة.

انفجار كبير يهز المنطقة ويُسمع في عسقلان

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن دوي انفجار ضخم سُمع في مدينة عسقلان الإسرائيلية، في إشارة إلى شدة التفجير الذي وقع داخل قطاع غزة، مما يرجح استخدام عبوة ناسفة ضخمة أو هجوم نوعي استهدف قوة عسكرية إسرائيلية.

فقدان جندي واشتعال آليات

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواجه حالة من الإرباك والقلق بعد تأكيد فقدان 3 جنود في محيط الاشتباك، وسط تقارير عن اشتعال آليات عسكرية إسرائيلية نتيجة الهجوم، ولم تصدر حتى اللحظة رواية رسمية من الجيش الإسرائيلي.

إصابات خطيرة في صفوف الاحتلال

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة 16 جنديًّا، بينهم 4 إصاباتهم خطيرة، في تفجيرات متزامنة طالت مدرعة عسكرية وروبوت محمل بالذخائر في بيت حانون. وأشارت التقارير إلى أن ضابطًا كبيرًا كان ضمن المصابين.

يرى مراقبون أن هذه العملية النوعية تحمل بصمات دقيقة وتدل على جاهزية ميدانية عالية لدى المقاومة، وقد تُعيد رسم قواعد الاشتباك في قطاع غزة، خاصة مع اقتراب مفاوضات التهدئة والتبادل التي ترعاها أطراف دولية.

الحدث المستمر أجبر الاحتلال على إعلان حالة الاستنفار في مناطق غلاف غزة، مع تحليق مكثف للطائرات المسيرة والاستطلاع في أجواء الشمال، تحسبًا لأي تطور جديد.

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