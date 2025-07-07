الإثنين 07 يوليو 2025
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حوادث

ضبط سائق نقل ثقيل قاد سيارته عكس الاتجاه بالدقهلية

المتهم
المتهم

تمكنت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط سائق سيارة نقل ثقيل، ظهر في مقطع فيديو وهو يسير عكس الاتجاه بأحد الطرق بمحافظة الدقهلية، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

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ضبط سائق نقل ثقيل قاد سيارته عكس الاتجاه بالدقهلية 

وعقب فحص الفيديو المتداول، تم تحديد وضبط السيارة، وتبين أنها منتهية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، والذي تبيّن أنه لا يحمل رخصة قيادة، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة.

وبمواجهة السائق، أقر بصحة ما ورد في المقطع، واعترف بارتكاب الواقعة كما ظهر بالفيديو، وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

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