الثلاثاء 08 يوليو 2025
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حوادث

آثار حريق سنترال رمسيس (فيديو)

حريق سنترال رمسيس
حريق سنترال رمسيس

رصدت عدسة فيتو آثار  حريق مبنى سنترال رمسيس الذي نشب أمس الإثنين وأتى على المبنى.

 وتواصل الاجهزة الامنية والنيابة العامة تحقيقاتها الموسعة لكشف ملابسات الحريق.

واستعانت قوات الحماية المدنية القائمة على إطفاء  حريق سنترال رمسيس  بشركات متخصصة في إطفاء حرائق الفريون وخطوط الفايبر، وذلك بعد حدوث انفجارات في أجهزة التكييف داخل المبنى، في محاولة للسيطرة على الموقف قبل تفاقمه.


وتواصل أجهزة الحماية المدنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أعمال الإطفاء والتبريد، وسط إجراءات أمنية ومرورية مشددة بمحيط منطقة وسط البلد، لضمان سلامة المواطنين ومنع تفاقم الأوضاع.
وارتفع عدد المصابين في  حريق سنترال رمسيس، إلى 40 شخصًا بينهم رجال شرطة، وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.


 
 
 

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