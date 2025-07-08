بسبب حريق سنترال رمسيس، تعليق التداول بالبورصة المصرية اليوم

أعلنت البورصة المصرية أنها قررت تعليق التداول بالبورصة اليوم، الثلاثاء الموافق ٨ يوليو ٢٠٢٥ بسبب تأثر الخدمات بحريق سنترال رمسيس الذي اندلع أمس، قائلة “ يأتي ذلك في ضوء المستجدات الأخيرة، وعلى الرغم من المحاولات المستمرة والجهود الكبيرة من كافة الاطراف لتهيئة بيئة مناسبة للتداول، وأن تتمكن شركات السمسرة أن تتواصل بالكفاءة المطلوبة مع كافة أطراف منظومة التداول وحرصا من البورصة المصرية على مصالح كافة الأطراف وعلى تكافؤ الفرص بين المتعاملين ”.

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