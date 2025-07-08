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إسعاف الشرقية تعلن استمرار تعطل الخط الساخن 123 وتوفر أرقامًا بديلة للبلاغات العاجلة

حريق سنترال رمسيس،فيتو
حريق سنترال رمسيس،فيتو

أعلن  فرع هيئة الإسعاف بالشرقية عن استمرار تعليق خدمة الاتصال عبر الخط الساخن (123) مؤقتًا، نتيجة عطل فني جارٍ العمل على إصلاحه بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، بهدف استعادة الخدمة بكامل كفاءتها في أقرب وقت ممكن وذلك في أعقاب الحريق الذي شهده سنترال رمسيس وتأثرت بسببه بعض خدمات الاتصالات.

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قنوات الاتصال البديلة التي تتيح استجابة فورية على مدار الساعة

ولضمان استقبال البلاغات الطارئة دون تأخير، خصصت إسعاف الشرقية عددًا من قنوات الاتصال البديلة التي تتيح استجابة فورية على مدار الساعة، وتشمل:

📞 أرقام الهواتف المحمولة:

01029913775

01026201122

01009197555

📞 الخطوط الأرضية:

0552361281

0552361268

0552362769

0552361269

0552362761

0552361283

0552339339

إرسال البلاغات العاجلة والرسائل الصوتية أو النصية عبر تطبيقي واتساب وتليجرام من خلال الأرقام المحمولة المذكورة

كما يمكن إرسال البلاغات العاجلة والرسائل الصوتية أو النصية عبر تطبيقي واتساب وتليجرام من خلال الأرقام المحمولة المذكورة، إلى جانب إمكانية التواصل عبر الرسائل الخاصة على الصفحة الرسمية لإسعاف الشرقية على فيسبوك.

وأكدت الهيئة أن سيارات الإسعاف منتشرة في جميع الميادين والمحاور الحيوية بمراكز ومدن المحافظة، وسط استعدادات قصوى وتنسيق دائم مع غرف الطوارئ، لضمان التدخل السريع والاستجابة الفعالة لكافة الحالات الحرجة.

حريق سنترال رمسيس

واندلع حريق بسنترال رمسيس أمس الإثنين ما تسبب في عطل فني مفاجئ، أدى إلى تعطل الاتصال بالرقم (123) الخاص بخدمة الإسعاف، ما أثار حالة من القلق بين المواطنين، خاصة في الحالات الطارئة.

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