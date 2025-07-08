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ريال مدريد وفلومينينسي لا يعرفان الخسارة في كأس العالم للأندية قبل نصف النهائي.. وثلاث مباريات تكتب خط النهاية للمونديال بعد إلغاء لقاء البرونزية

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

كأس العالم للأندية 2025، اقتربت منافسات كأس العالم للأندية 2025 المقامة حاليًا في أمريكا من الانتهاء، حيث لم يتبقَ إلا 3 مباريات فقط حتى نهاية المسابقة بعد إلغاء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وتأهل الرباعي؛ ريال مدريد وباريس سان جيرمان وتشيلسي وفلومينينسي إلي نصف نهائي مونديال الأندية 2025.

وشهدت بطولة كأس العالم للأندية 2025 حتى الآن تعرض جميع الفرق الـ32 التي شاركت في كأس العالم للأندية للخسارة باستثناء فريقين، وهما ريال مدريد الإسباني وفلومينينسي البرازيلي.

 

وكان بالميراس قبل مواجهة تشيلسي آخر فريق لم يخسر خلال المونديال باستثناء الريال وفلومينينسي قبل أن يسقط بنتيجة 1-2 في ربع النهائي.

مشوار ريال مدريد

ولعب ريال مدريد 5 مباريات في مشواره بمونديال الأندية قبل نصف النهائي أمام سان جيرمان، تعادل في الأولى 1-1 مع الهلال السعودي، ثم حقق 4 انتصارات بنتائج 3-1 على باتشوكا المكسيكي و3-0 ضد ريد بول سالزبورغ النمساوي في دور المجموعات.

وتفوق ريال مدريد في ثمن النهائي 1-0 على يوفنتوس ثم حقق الفوز في ربع النهائي على بروسيا دورتموند بنتيجة 3-2.

أما فلومينينسي فحقق تعادلين بنتائج 0-0 مع بروسيا دورتموند وصن داونز الجنوب أفريقي في دور المجموعات.

وفاز فلومينينسي 4-2 على أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بدور المجموعات، ثم الفوز 2-1 على إنتر ميلان بثمن النهائي قبل أن يكرر النتيجة ذاتها ضد الهلال في ربع النهائي.

وجاءت مواعيد مباريات نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية كالتالي: 

فلومينينسي ضد تشيلسي

تنطلق مباراة فلومينينسي أمام تشيلسي في أولى مواجهات نصف النهائي مساء اليوم الثلاثاء 8 يوليو في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "ميتلايف ستاديوم" في نيوجيرسي.

وكان فلومينينسي قد تأهل لهذا الدور بعد تغلبه على الهلال السعودي بنتيجة 2-1، فيما أطاح تشيلسي بفريق بالميراس بنفس النتيجة.

ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان

فيما تقام القمة الأوروبية المنتظرة  بين ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان مساء غدا الأربعاء 9 يوليو في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على نفس الملعب.

وصعد نادي ريال مدريد بعد فوز مثير على بوروسيا دورتموند 3-2، بينما حجز باريس سان جيرمان بطاقته بتفوقه على بايرن ميونخ بهدفين نظيفين.

مكافآت بطل كأس العالم للأندية 

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قد أكد أن الفائز بكأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة سيحصل على ما يقارب 125 مليون دولار، وهو رقم أكبر بكثير مما يحصل عليه بطل كأس العالم للمنتخبات، والمقدر بـ 42 مليون دولار أي ثلث ما يغنمه بطل مونديال الأندية، الذي يتفوق بـ 83 مليون دولار. 

الجوائز المالية لكأس العالم للأندية 

- 2 مليون دولار عن كل انتصار في دور المجموعات.
- 1 مليون دولار للتعادل.
- 7.5 مليون دولار للتأهل إلى دور الـ16.
- 13.125 مليون دولار للتأهل إلى دور ربع النهائي.
- 21 مليون دولار للتأهل إلى دور نصف النهائي.
- 30 مليون دولار للوصول إلى النهائي.
- 40 مليون دولار لمن يحرز لقب البطولة.

ويصل إجمالي ما يحصل عليه  الفريق الفائز بالبطولة لـ 125 مليون دولار.

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