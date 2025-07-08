التشكيل المتوقع لمباراة تشيلسي وفلومينينسي في نصف نهائي مونديال الأندية

يلتقي فريق تشيلسي الإنجليزي مع نظيره فلومينينسي البرازيلي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ميتلايف، ضمن نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025، والذي يقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

موعد مباراة تشيلسي وفلومينينسي والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة تشيلسي وفلومينينسي في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وسيتم نقل المباراة على قناة إم بي سي مصر 2 ومنصة دازن.

ويقام نصف النهائي الآخر بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان، مساء غد الأربعاء.

تشكيل تشيلسي المتوقع ضد فلومينينسي

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: مالو جوستو – توسين – شالوباه – كوكوريلا.

خط الوسط: إنزو فرنانديز – مويسيس كايسيدو – نيتو – كول بالمر.

خط الهجوم: كريستوفر نكونكو – جواز بيدرو.

تشكيل فلومينينسي المتوقع أمام تشيلسي

حراسة المرمى: فابيو.

خط الدفاع: إجناسيو – تياجو سيلفا – فوينتيس – كزافييه.

خط الوسط: هيركوليس – بيرنال – نوناتو – ريني.

خط الهجوم: جون أرياس – جيرمان كانو.

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