نتنياهو ينهي اجتماعه مع المبعوث الأمريكي ويتكوف بشكل عاجل لمتابعة تفاصيل كمين بيت حانون

أفادت وسائل إعلام عبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنهي اجتماعا مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بشكل عاجل لمتابعة تفاصيل الكمين الصعب في بيت حانون.

أفادت وسائل إعلام عبرية مساء الإثنين، بمقتل وإصابة عشرات الجنود في حدث أمني وصفته بالصعب والاستثنائي في منطقة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وأشارت وسائل الإعلام إلى وقوع عدة أحداث منفصلة في المنطقة، الحدث الأول في بيت حانون كان انفجار عبوة ناسفة في مدرعة تحمل جنودًا.

وبحسب مواقع إخبارية عبرية، الحديث يدور عن مقتل 5 جنود بشكل أولي وإصابة 20 آخرين جراح 5 منهم وصفت بالحرجة في انفجار عبوة ناسفة بقوة عسكرية واستهداف قوة الإنقاذ، وأحد المصابين في الحدث الأمني ضابط كبير.

وقالت مواقع المستوطنين الإسرائيلي إن النيران اندلعت في جيب عسكري وجرافة D9 ودبابة ميركافا جراء الحدث الأمني شمال شرق بيت حانون، مشيرة إلى أن الحدث يفوق التوقع وهناك 3 لا يزال الجيش يبحث عنهم.

وأضافت المواقع أن الحدث الأمني استهدف لواء "ناحال" الذي استلم المنطقة قبل أيام"، وشرع الجيش بتنفيذ أحزمة نارية وغارات عنيفة على بيت حانون شمال القطاع.

وأشارت المواقع العبرية إلى أن "عدد القتلى كبير بالحدث وسننشر لاحقا حسب ظروف النشر.. حماس تهاجم قوات الإنقاذ الآن والطيران يتدخل لإنقاذهم مجددًا".

كما أشارت وسائل الإعلام أن 3 جنود على الأقل في عداد المفقودين في مكان الحادث، وسط تزايد الحديث عن تفعيل بروتوكول "هنيبعل"، وأن القوات الإسرائيلية تقوم بإطلاق النار على جنودها، خشية قيام مقاتلي حماس بأسرهم.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اطلاق صفارات الإنذار في البلدات الإسرائيلية المجاورة للحدث الكبير في بيت حانون شمال غزة.

ووصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية المشاهد في بيت حانون بالقاسية مشيرة إلى أنها تذكر في كمين خان يونس، وأضافت أن النيران اشتعلت في عدد من جنود الجيش في موقع الحادث.

وبسبب حادثة غزة، تم فتح المستشفيات التالية: "أسوتا أشدود وسوروكا بئر السبع وبلنسون بتاح تكفا وتل هشومير رمات جان وعين كارم القدس".

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