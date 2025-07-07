الفنانة الدنماركية: حاولت التواصل مع مها الصغير ومنى الشاذلي قبل إعلان السرقة

أكدت الفنانة الدنماركية، ليزا لاخ نيلسن، صاحبة لوحة “صنعت لنفسي أجنحة” التي نسبتها الإعلامية مها الصغير لنفسهما من خلال برنامج الإعلامية منى الشاذلي، إنها حاولت التواصل مع كلا الإعلاميتين من خلال صفحاتهما الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، ولكنها لم تقابل بأي رد مما دفعها بنشر الأمر على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وأضافت ليزا، في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب “الحكاية”، إنها قبلت باعتذار مها الصغير لأنها ترى أنها أصبحت مثالًا لمن يريد سرقة أي اعمال فنية بعد الآن، موضحة انها تعلمت درسها جيدًا بعد الانتقادات اللاذعة التي تلقتها.

مها الصغير: أمر بأصعب ظرف في حياتي

وكانت الإعلامية مها الصغير، اعترفت بسرقة الرسومات التي ادعت أنها من إبداعها، وأعلنت في بيان مقتضب عن الخطأ الذي ارتكبته، لتبدأ حديثها قائلة "أنا غلطت"، مشيرة إلى كونها أخطأت في حق الفنانة الدنماركية ليزا صاحبة الرسمة الأصلية.

وأوضحت أنها أخطأت في حق كافة الفنانين الآخرين، كما أخطأت في حق المنبر الإعلامي الذي تحدثت من خلاله عن تلك الأعمال.

وشددت على كونها "أخطأت في حق نفسها"، وهو الأمر الأهم بالنسبة إليها.

وكشفت عن كون مرورها بأصعب ظرف في حياتها لا يبرر لها هذا الأمر، لتختتم حديثها قائلة "أنا آسفة وزعلانة من نفسي".

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