أسماء 39 مصابا في حريق سنترال رمسيس (صور)

حريق سنترال رمسيس ، ارتفع عدد المصابين في حريق سنترال رمسيس إلى 39 شخصًا مصابين بحالات اختناق خلال محولات إخماد النيران التي اندلعت في المبنى.

والمصابون هم: علي حسين، 41 سنة، سماح محمود 45 سنة، فتحي طه 45 سنة، يعاني من حريق باليدين، وعبد الرحمن العدوي 27 سنة ويعاني من اختناق، تامر علي 49 سنة، عوض عبد الوهاب 55 سنة، أبانوب جرجس 27 سنة.



وليد رشاد شعبان، 41 سنة، حريق باليدين، صفون حسن، 45 سنة، اختناق، عبد الله إبراهيم، 45 سنة، اختناق، رضا سيد حسن، 34 سنة، اختناق، محمد صالح، 46 سنة، اختناق، عقيد طارق عبد الحميد، 42 سنة، اختناق، فتحي رمضان مولى 40 سنة، حروق بالوجه، وتم نقله لمستشفى الدمرداش، إبراهيم السيد أبو زيد، 50 سنة، اختناق، تم نقله للمستشفى القبطي، أمين شرطة معتمد السيد، 48 سنة، اختناق، شريف ذكي، 47 سنة، اختناق، تم نقله لمستشفى المنيرة،.



وحاتم أحمد محفوظ، 43 سنة، حاتم عثمان، 48 سنة، محمد صلاح، 46 سنة، اختناق، محمود حسن، 47 سنة، عادل علي حسن، 45 سنة، أشرف سعيد عبد العزيز، 40 سنة، اختناق، إيمان أحمد، 33 سنة، اختناق، سامح رمضان، 38 سنة، اختناق، حامد منصور، 46 سنة، اختناق، العقيد ياسر محمود رجب، 45 سنة، اختناق، إبراهيم سامي، 21 سنة، اختناق، ناجي محمد جابر، 52 سنة، اختناق.

وعادل طارق نبيل، 29 سنة، اختناق، عادل على حسن، 55 سنة، اختناق، الرائد محمد عزت، 48 سنة، اختناق، أمين شرطة عبد الفتاح جمال، 40 سنة، اختناق، مصطفى عبد المولى، فرد أمن بالسنترال، 44 سنة، اختناق، باهي طارق محمد، 38 سنة، مطافي، اختناق، عبد الله محمد، 36 سنة، فؤاد سعيد إبراهيم، 49 سنة، اختناق أحمد فريد، 25 سنة، مجند شرطة، اختناق.

ورصدت كاميرا “فيتو” صورًا ولقطات جديدة لجهود الحماية المدنية خلال مواصلة أعمالهم لإطفاء حريق اندلع بسنترال رمسيس، بعدما تصاعدت ألسنة النيران في السماء.

وتجددت النيران في حريق سنترال رمسيس، بعد أن تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليها، وتصاعدت الألسنة في محيط الحادث.

وارتفع عدد المصابين في حريق سنترال رمسيس، إلى 33 شخصًا بينهم رجال شرطة، وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

تجديد اندلاع النيران في سنترال رمسيس

وامتد الحريق، الذي نشب في وقت سابق وتمت السيطرة عليه جزئيًّا، إلى مكاتب إدارية جديدة داخل المبنى، ما يزيد من حجم الخسائر.

ودفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء وخدمات مرورية على كوبري 6 أكتوبر لمكافحة ألسنة اللهب الجديدة.

وتواصل فرق الحماية المدنية جهودها المكثفة للسيطرة على الوضع، باستخدام سيارات الإطفاء والسلالم الهيدروليكية، فيما فرضت أجهزة الأمن طوقًا أمنيًّا محكمًا بمحيط الموقع، وسط استمرار تحويلات مرورية لتسهيل حركة سيارات الإطفاء.

وكان الحريق اندلع عصر اليوم وأسفر عن إصابة عدد من الأشخاص باختناقات، فضلًا عن تعطل جزئي في خدمات الإنترنت ببعض مناطق القاهرة والجيزة.

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