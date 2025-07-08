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حوادث

لقطات جديدة ترصد آخر تطورات محاولات إطفاء حريق سنترال رمسيس (صور)

حريق سنترال رمسيس،
حريق سنترال رمسيس، فيتو

حريق سنترال رمسيس، رصدت كاميرا “فيتو” صورًا ولقطات جديدة لجهود الحماية المدنية خلال مواصلة أعمالهم لإطفاء حريق اندلع بسنترال رمسيس، بعدما تصاعدت ألسنة النيران في السماء. 

وتجددت النيران في حريق سنترال رمسيس، بعد أن تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليها، وتصاعدت الألسنة في محيط الحادث.

 

وارتفع عدد المصابين في حريق سنترال رمسيس، إلى 33 شخصًا بينهم رجال شرطة، وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

 

تجديد اندلاع النيران في سنترال رمسيس

وامتد الحريق، الذي  نشب في وقت سابق وتمت السيطرة عليه جزئيًّا، إلى مكاتب إدارية جديدة داخل المبنى، ما يزيد من حجم الخسائر.

ودفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء وخدمات مرورية على كوبري 6 أكتوبر لمكافحة ألسنة اللهب الجديدة. 

 

وتواصل فرق الحماية المدنية جهودها المكثفة للسيطرة على الوضع، باستخدام سيارات الإطفاء والسلالم الهيدروليكية، فيما فرضت أجهزة الأمن طوقًا أمنيًّا محكمًا بمحيط الموقع، وسط استمرار تحويلات مرورية لتسهيل حركة سيارات الإطفاء.

وكان الحريق اندلع عصر اليوم وأسفر عن إصابة عدد من الأشخاص باختناقات، فضلًا عن تعطل جزئي في خدمات الإنترنت ببعض مناطق القاهرة والجيزة.

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