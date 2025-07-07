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حوادث

تجدد اندلاع النيران في مبنى سنترال رمسيس (فيديو وصور)

حريق سنترال رمسيس،
حريق سنترال رمسيس، فيتو

حريق سنترال رمسيس، تجددت النيران في حريق سنترال رمسيس، بعد أن تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه، وتصاعدت الألسنة في محيط الحادث.

 

وارتفع عدد المصابين في حريق سنترال رمسيس، إلى 33 شخصًا بينهم رجال شرطة، وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

تجديد اندلاع النيران في سنترال رمسيس

وامتد الحريق، الذي  نشب في وقت سابق وتمت السيطرة عليه جزئيًّا، إلى مكاتب إدارية جديدة داخل المبنى، ما يزيد من حجم الخسائر.

ودفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء وخدمات مرورية على كوبرى 6 أكتوبر لمكافحة ألسنة اللهب الجديدة. 

 

وتواصل فرق الحماية المدنية جهودها المكثفة للسيطرة على الوضع، باستخدام سيارات الإطفاء والسلالم الهيدروليكية، فيما فرضت أجهزة الأمن طوقًا أمنيًّا محكمًا بمحيط الموقع، وسط استمرار تحويلات مرورية لتسهيل حركة سيارات الإطفاء.

وكان الحريق اندلع عصر اليوم وأسفر عن إصابة عدد من الأشخاص باختناقات، فضلًا عن تعطل جزئي في خدمات الإنترنت ببعض مناطق القاهرة والجيزة.

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