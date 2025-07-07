محافظة القاهرة: إصابات حريق سنترال رمسيس عبارة عن حالات اختناق خفيفة وتم إسعافها

أكدت محافظة القاهرة أن جميع الإصابات الناتجة عن حريق سنترال رمسيس عبارة عن حالات اختناق خفيفة وتم إسعافها.

حريق سنترال رمسيس

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إطفاء الحريق الذي نشب بـ سنترال رمسيس، وجارٍ أعمال التبريد.

وكان الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، قرر تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر مبنى سنترال رمسيس من الحريق الذي نشب به، كما وجه بسرعة إزالة الآثار التي نتجت عن الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث.

وكانت غرفة العمليات المركزية ومركز السيطرة بالمحافظة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب الحريق بالدور السابع بمبنى سنترال رمسيس المكون من ١٠ أدوار، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، ومسؤولو الحي، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وشركات المرافق لموقع الحادث وتم فصل الغاز والكهرباء.

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