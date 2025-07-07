كل ما تريد معرفته عن الكرواتي فران توميك بعد ارتباط اسمه بالأهلي (فيديو)

ارتبط اسم النادي الأهلي، خلال الساعات القليلة الماضية، بلاعب خط الوسط الكرواتي فران توميك، لاعب نادي كوبر السلوفيني، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتستعرض فيتو لكم خلال السطور القادمة أبرز المعلومات عن الكرواتي فران توميك المرشح للانتقال لصفوف الأهلي.

أبرز المعلومات عن فران توميك

ويبلغ فران توميك من العمر 23 عامًا، حيث يعد من مواليد 25 يونيو من العام 2002.

كما تصل قيمته التسويقية إلي 350 ألف يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت.

كما أنه يشغل مركز خط الوسط الدفاعي، كما يبلغ طوله 1.79 متر.

وشارك فرانك تومك في 100 مباراة، خلال مشواره مع الأندية، بإجمالي 7084 دقيقة، نجح خلالها في تسجيل 4 أهداف، وصناعة مثلهم، كما حصل علي 26 بطاقة صفراء، وكارت أحمر وحيد.

ولعب لأندية، نادي دينامو زغرب الكرواتي، نادي كوبر السلوفيني، ودوبرافا تيم كابيل الكرواتي، إتش إن كيه غوريسا الكرواتي.

كما تدرج في منتخابات الناشئين لكرواتيا، دون اللعب للمنتخب الأول، حيث شارك إجماليًّا رفقة منتخبات الناشئين في 10 مباريات، دون أن يسجل أي هدف.

الأهلي يرحب ببيع أشرف داري

كما رحب مسئولو النادي الأهلي برحيل المغربي أشرف داري الي الريان القطري حال تحقيق مطالب الأهلي المالية في الحصول على ما يقرب من 2 مليون دولار للموافقة بيع اللاعب حيث قال المصدر ان النادى ينتظر خطوات رسمية من جانب الريان لبحث صفقة داري التي تبقي بعيدة عن صفقة وسام أبو علي المطلوب أيضا في الريان.

ووفقا لموقع" أفريكا فوت" فإن الريان القطري دخل في مفاوضات جادة مع المغربي أشرف داري، لضمه خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

والجدير بالذكر أن أشرف داري ليس اللاعب الأول الذي يدخل الريان في مفاوضات معه من النادي الأهلي، حيث يتفاوض الفريق القطري مع وسام أبو علي مهاجم الأحمر للحصول علي خدماته أيضًا.

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