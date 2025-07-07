الثلاثاء 08 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حماس تكشف عن ضبط "شبكة تجسس إسرائيلية ذكية" وسط غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

كشف مسؤول أمني في حركة حماس، اليوم الإثنين، عن ضبط أجهزة تجسس متطورة إسرائيلية في عدة مناطق حيوية بقطاع غزة، كانت مزروعة بطرق تمويه احترافية وسط أنقاض المباني، وداخل مؤسسات مدنية كالمستشفيات ومراكز الإيواء.

 

نشاط استخباراتي إسرائيلي في غزة

وصرّح المسؤول في تصريحات إعلامية، أن الأجهزة المضبوطة كانت تستخدم في البث المباشر، وتسجيل الفيديو، وجمع المعلومات الميدانية، في سياق محاولات الاحتلال لتوسيع نشاطه الاستخباراتي داخل القطاع، تزامنًا مع جهود التفاوض وصفقة تبادل الأسرى المرتقبة.

أجهزة بث وتنصت إسرائيلية وسط الركام

وقال المصدر إن أحد الأجهزة كان يبث فيديو مباشرًا من منطقة حيوية في غزة، وقد تم اكتشافه مموهًا بين ركام المباني المدمرة، بما يشير إلى استخدام تقنيات متطورة للدمج بين الأدوات الاستخباراتية والمشهد المدني المأساوي.

كما تم العثور على جهاز تتبع يعمل بشريحة اتصالات قرب موقع يُشتبه أنه كان مخصصًا لتسليم أسرى الاحتلال ضمن الصفقة الثانية المرتقبة.

مستشفى ومركز إيواء تحت المراقبة

وفي واقعة مثيرة للقلق، تم تفكيك جهاز تنصت مفخخ، مموه داخل وعاء بلاستيكي مهترئ، قرب أحد مراكز الإيواء المدنية بمدينة غزة، في ما وصفته مصادر أمنية بـ"استخدام خبيث للبيئة الإنسانية لتغذية بنك أهداف الاحتلال".

كما تم اكتشاف جهاز تجسس داخل كتلة إسمنتية بساحة أحد المستشفيات جنوب القطاع، وقد تبين أنه كان يسجّل أحاديث المواطنين والجرحى المترددين على المكان.

وأكد المسؤول الأمني أن المقاومة الفلسطينية تمكنت من تفكيك الأجهزة وتحليل بياناتها، مضيفًا أن "بعضها سيُعاد استخدامه لأغراض عسكرية واستخبارية ضد الاحتلال، بعد تطويعها تقنيًا".

وأوضح أن هذه الأجهزة تُظهر أن الاحتلال الإسرائيلي يعتمد بشكل متزايد على أدوات خفية لجمع المعلومات من قلب التجمعات السكنية، وذلك بعد تراجع فاعلية العمليات الميدانية المباشرة.

تأتي هذه التطورات بينما تواصل إسرائيل الدفع نحو صفقة تبادل أسرى جديدة، وتواجه فشلًا استخباراتيًا متكررًا في رصد تحركات فصائل المقاومة. ويبدو أن ضبط هذه الأجهزة يوجه ضربة استخبارية جديدة للمنظومة الأمنية الإسرائيلية، ويعزز موقف حماس في المشهد التفاوضي والسياسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حماس شبكة تجسس اسرائيلية قطاع غزة غزة إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

وزير جيش الاحتلال يرد على المتشددين داخل حكومة نتنياهو بشأن الصفقة مع حماس

سموتريتش لـ نتنياهو: لن نقبل بصفقة تعيد حماس إلى الواجهة السياسية والاقتصادية

ياسر أبو شباب: أسسنا مجموعة لمقاتلة حماس والسلطة الفلسطينية تدعمنا

اقتراب بدء المفاوضات بين حماس والوفد الإسرائيلي في الدوحة

الأكثر قراءة

تنظيم الاتصالات يكشف موعد انتظام الخدمات بشكل نهائي بعد حريق سنترال رمسيس

تجدد اندلاع النيران في مبنى سنترال رمسيس (فيديو وصور)

بعد حريق سنترال رمسيس.. عطل يضرب شبكات الاتصالات وغضب عارم على مواقع التواصل

الفنانة الدنماركية: حاولت التواصل مع مها الصغير ومنى الشاذلي قبل إعلان السرقة

انفجار وهجوم في بيت حانون، إصابة 16 من جنود الاحتلال بينهم ضابط كبير

أخبار الاقتصاد اليوم: تعطل خدمات الإنترنت جزئيا وعطل يضرب شبكات الاتصالات جراء حريق رمسيس.. ارتفاع سعر الفراخ والبيض.. البورصة تربح مليار جنيه بختام التعاملات

كل ما تريد معرفته عن الكرواتي فران توميك بعد ارتباط اسمه بالأهلي (فيديو)

حريق سنترال رمسيس، خبراء اقتصاد: الشركات الصغيرة والمتوسطة الأشد تضررا.. تأثير ملموس بسبب الانقطاع الواسع في خدمات الإنترنت والاتصالات.. والحادث يعيد إحياء قضية تأمين المنشآت الحيوية

خدمات

المزيد

أسعار السلندرات من 2.5 إلى 5 أمتار تسجل 140 ألف جنيه اليوم الاثنين

أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق المحلية

ارتفاع 5 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

كيف يكفل القانون حقوق الموظف المفصول من وظيفته؟

المزيد

انفوجراف

اعتذار ومذيعتين في ورطة.. القصة الكاملة لأزمة مها الصغير وسرقة لوحة فنانة دنماركية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العصفور في المنام وعلاقته بالوصول إلى مركز مرموق

تفسير رؤية البرص في المنام وعلاقته بالتخلص من المشاكل

من قصص القرآن الكريم، سيدنا إبراهيم يحطم الأصنام ويؤكد: بل فعله كبيرهم هذا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads