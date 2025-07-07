حماس تكشف عن ضبط "شبكة تجسس إسرائيلية ذكية" وسط غزة

كشف مسؤول أمني في حركة حماس، اليوم الإثنين، عن ضبط أجهزة تجسس متطورة إسرائيلية في عدة مناطق حيوية بقطاع غزة، كانت مزروعة بطرق تمويه احترافية وسط أنقاض المباني، وداخل مؤسسات مدنية كالمستشفيات ومراكز الإيواء.

نشاط استخباراتي إسرائيلي في غزة

وصرّح المسؤول في تصريحات إعلامية، أن الأجهزة المضبوطة كانت تستخدم في البث المباشر، وتسجيل الفيديو، وجمع المعلومات الميدانية، في سياق محاولات الاحتلال لتوسيع نشاطه الاستخباراتي داخل القطاع، تزامنًا مع جهود التفاوض وصفقة تبادل الأسرى المرتقبة.

أجهزة بث وتنصت إسرائيلية وسط الركام

وقال المصدر إن أحد الأجهزة كان يبث فيديو مباشرًا من منطقة حيوية في غزة، وقد تم اكتشافه مموهًا بين ركام المباني المدمرة، بما يشير إلى استخدام تقنيات متطورة للدمج بين الأدوات الاستخباراتية والمشهد المدني المأساوي.

كما تم العثور على جهاز تتبع يعمل بشريحة اتصالات قرب موقع يُشتبه أنه كان مخصصًا لتسليم أسرى الاحتلال ضمن الصفقة الثانية المرتقبة.

مستشفى ومركز إيواء تحت المراقبة

وفي واقعة مثيرة للقلق، تم تفكيك جهاز تنصت مفخخ، مموه داخل وعاء بلاستيكي مهترئ، قرب أحد مراكز الإيواء المدنية بمدينة غزة، في ما وصفته مصادر أمنية بـ"استخدام خبيث للبيئة الإنسانية لتغذية بنك أهداف الاحتلال".

كما تم اكتشاف جهاز تجسس داخل كتلة إسمنتية بساحة أحد المستشفيات جنوب القطاع، وقد تبين أنه كان يسجّل أحاديث المواطنين والجرحى المترددين على المكان.

وأكد المسؤول الأمني أن المقاومة الفلسطينية تمكنت من تفكيك الأجهزة وتحليل بياناتها، مضيفًا أن "بعضها سيُعاد استخدامه لأغراض عسكرية واستخبارية ضد الاحتلال، بعد تطويعها تقنيًا".

وأوضح أن هذه الأجهزة تُظهر أن الاحتلال الإسرائيلي يعتمد بشكل متزايد على أدوات خفية لجمع المعلومات من قلب التجمعات السكنية، وذلك بعد تراجع فاعلية العمليات الميدانية المباشرة.

تأتي هذه التطورات بينما تواصل إسرائيل الدفع نحو صفقة تبادل أسرى جديدة، وتواجه فشلًا استخباراتيًا متكررًا في رصد تحركات فصائل المقاومة. ويبدو أن ضبط هذه الأجهزة يوجه ضربة استخبارية جديدة للمنظومة الأمنية الإسرائيلية، ويعزز موقف حماس في المشهد التفاوضي والسياسي.

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