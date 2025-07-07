سموتريتش لـ نتنياهو: لن نقبل بصفقة تعيد حماس إلى الواجهة السياسية والاقتصادية

قال وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتس في تصريحات حصرية للقناة 12 العبرية، إن الحكومة وافقت على إجراء مشاورات داخلية بشأن الصفقة المرتقبة مع حركة حماس، لكنه شدد على أن أي اتفاق يتضمن مساعدات لغزة أو للحركة هو "أمر لا يمكن التعايش معه".

سموتريتش:"اتفقنا على المشاورات لكننا نرفض المبدأ"

وتابع: "نعم، هناك توافق على بدء مشاورات داخل الائتلاف بشأن الصفقة، لكنني لن أقبل بأي صيغة تُعيد ضخ الأموال لحماس تحت أي مسمى".

وزير المالية شدد على أن أي صفقة تتضمن مكافأة لحماس – سواء عبر المساعدات الإنسانية أو التسهيلات الاقتصادية – ستكون بمثابة خضوع غير مبرر".

تهديد ضمني بالانسحاب من الحكومة



وألمح سموتريتس إلى إمكانية انسحاب حزبه من الائتلاف في حال تم تمرير اتفاق "لا يحترم الخطوط الحمراء لليمين"، حسب تعبيره.

رسالة سموتريتش لنتنياهو



وتابع:"رسالتي لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو واضحة بأننا لن نقبل بصفقة تعيد حماس إلى الواجهة السياسية أو الاقتصادية، هذا خط أحمر."

تأتي تصريحات سموتريتس في وقت تجري فيه إسرائيل محادثات مع وسطاء دوليين حول صفقة تبادل محتملة مع حماس تشمل إطلاق الأسرى الإسرائيليين مقابل وقف إطلاق النار وتقديم مساعدات لغزة، وسط انقسام داخل الائتلاف الحاكم بين المؤيدين والمعارضين.

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