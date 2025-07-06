الأحد 06 يوليو 2025
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محافظات

استمرار تلقي طلبات المرشحين لمجلس الشيوخ بمحافظة أسوان (صور)

تلقى طلبات الترشح
تلقى طلبات الترشح لمجلس الشيوخ بأسوان

واصلت لجنة تلقي طلبات مرشحي مجلس الشيوخ بأسوان 2025، طلبات المرشحين لليوم الثاني على التوالي وتستمر حتى يوم الخميس المقبل، برئاسة المستشار إيهاب خلف الله، رئيس محكمة أسوان الابتدائية ورئيس لجنة تلقي طلبات المرشحين لمجلس الشيوخ 2025 والمستشارين أعضاء اللجنة.

إجراءات ميسرة للمتقدمين

 قال المستشار إيهاب خلف الله: إن هناك إجراءات ميسرة للمرشحين المتقدمين بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس الشيوخ هذا العام، وذلك لتوفير الوقت والمجهود لتتم عملية تقديم أوراق الترشيح بسهولة ويسر.

 

أضاف المستشار إيهاب خلف الله،إن أعداد الناخبين المواطنين فى محافظة أسوان، يبلغ نحو مليون و150 ألف ناخب وناخبة، لهم حق التصويت، موجها الشكر للجنة العليا لانتخابات الشيوخ لحرصها على توفير عدد من لجان تصويت للناخبين فى جميع المناطق بمحافظة أسوان بهدف تخفيف العبء على المواطنين والإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.

يذكر ان لجنة تلقى طلبات مرشحى مجلس الشيوخ 2025 بأسوان، تلقت أمس، أوراق ترشيح 4 ناخبين وهم: أحمد سعد درويش رقم 1 رمز القلم مستقبل وطن، وياسين عبد الصبور رقم 2 رمز التاج حماة وطن، ومتولي العريبي رقم 3 حزب النور، وأحمد ياسين منصور رقم 4 رمز الحصان العدل.

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​ أسوان الشيوخ مجلس تقديم الاوراق

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