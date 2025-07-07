الإثنين 07 يوليو 2025
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محافظات

إسعاف أسوان تخصص رقما لتلقى البلاغات لحين انتهاء عطل الخط الساخن

اسعاف
اسعاف

أعلن مرفق اسعاف أسوان عن تخصيص رقم 0972491032 لطلب سيارة اسعاف داخل المحافظة ،وذلك بعد العطل المؤقت الذي ضرب رقم ١٢٣ الخاص لخدمة الطواري.

اسعاف اسوان 

كما ان سيارات الإسعاف متواجدة فى عدة مناطق بمحافظة أسوان وبالطرق للتعامل فورا مع اى بلاغات.

يذكر أن حريقا نشب بالدور السابع في مبنى سنترال رمسيس، المكون من 10 أدوار، وانتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران مما تسبب فى حدوث عطل بشبكات الاتصالات.

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