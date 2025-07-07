إسعاف أسوان تخصص رقما لتلقى البلاغات لحين انتهاء عطل الخط الساخن

أعلن مرفق اسعاف أسوان عن تخصيص رقم 0972491032 لطلب سيارة اسعاف داخل المحافظة ،وذلك بعد العطل المؤقت الذي ضرب رقم ١٢٣ الخاص لخدمة الطواري.

اسعاف اسوان

كما ان سيارات الإسعاف متواجدة فى عدة مناطق بمحافظة أسوان وبالطرق للتعامل فورا مع اى بلاغات.

يذكر أن حريقا نشب بالدور السابع في مبنى سنترال رمسيس، المكون من 10 أدوار، وانتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران مما تسبب فى حدوث عطل بشبكات الاتصالات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.