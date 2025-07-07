زلزال يضرب البحر المتوسط قبالة سواحل تركيا

أعلنت السلطات في تركيا، مساء اليوم الإثنين، تسجيل زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، في البحر الأبيض المتوسط على بعد 188 كيلو مترًا من منطقة داتشا بولاية موجلا.

وأوضحت السلطات التركية، أن الزلزال وقع على عمق 5.39 كيلومتر، وخط عرض 35.12889 شمالًا، وخط طول: 26.62972 شرقًا.

زلزال قوي يضرب ليبيا

في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام ليبية، الشهر الماضي، نقلا عن محطات الرصد الزلزالي العالمية بحدوث زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر ضرب في البر بالقرب من مدينة زليتن الليبية.

زلزال بقوة 4 درجات يضرب ليبيا

وأعلنت مؤسسة رؤية، حدوث هزة أرضية عند الساعة 12:54 شعر بها سكان مناطق؛ (الخمس، مسلاتة، زليتن، مصراتة).

وحسب سكان محليون فقد شعر بها في المدن والمناطق المحيطة في غرب ليبيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.