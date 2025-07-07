الإثنين 07 يوليو 2025
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خارج الحدود

زلزال يضرب البحر المتوسط قبالة سواحل تركيا

زلزال، فيتو
زلزال، فيتو

أعلنت السلطات في تركيا، مساء اليوم الإثنين، تسجيل زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، في البحر الأبيض المتوسط على بعد 188 كيلو مترًا من منطقة داتشا بولاية موجلا.

وأوضحت السلطات التركية، أن الزلزال وقع على عمق 5.39 كيلومتر، وخط عرض 35.12889 شمالًا، وخط طول: 26.62972  شرقًا.

 

زلزال قوي يضرب ليبيا

في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام ليبية، الشهر الماضي، نقلا عن محطات الرصد الزلزالي العالمية بحدوث زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر ضرب في البر بالقرب من مدينة زليتن الليبية.

زلزال بقوة 4 درجات يضرب ليبيا

وأعلنت مؤسسة رؤية، حدوث هزة أرضية عند الساعة 12:54 شعر بها سكان مناطق؛ (الخمس، مسلاتة، زليتن، مصراتة).

وحسب سكان محليون فقد شعر بها في المدن والمناطق المحيطة في غرب ليبيا.

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