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خارج الحدود

شعر به سكان تركيا، زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب اليونان

زلزال، فيتو
زلزال، فيتو

 ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، منطقة بحر إيجه عند الساعة 15:46 بالتوقيت المحلي.

 

زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب اليونان 

وأعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD) أن مركز الزلزال يقع قبالة سواحل منطقة أيون أوروس  اليونانية، على بُعد نحو 130 كيلومترًا من جزيرة غوكجه آدا التابعة لولاية تشاناك  شمال غربي تركيا.

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وفق البيانات الأولية الصادرة عن “آفاد”، سُجّل الزلزال على عمق بلغ 7 كيلومترات تحت سطح الأرض. ولم تُسجَّل حتى الآن أي أضرار مادية أو خسائر بشرية.

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زلزال بحر إيجه اليونان

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