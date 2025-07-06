استعدادا للموسم الجديد، كشف طبي لحكام القسم الأول والمحترفين

انتهت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، من إجراءات توقيع الكشف الطبي على حكام دورى القسم الأول والثاني أ "المحترفين" والذي جري اليوم بمقر الاتحاد بالسادس من أكتوبر، استعدادا للموسم الجديد، والذى يعد اجتيازه شرطا أساسيا للمشاركة فى إدارة المباريات.

150 حكما يخضعون للكشف الطبي

وخضع 150 حكما للكشف الطبي عن طريق اللجنة الطبية بالاتحاد، برئاسة الدكتور محمد أبو العلا، وتضمن كشف قلب ورمد وأشعة موجات فوق صوتية على القلب وتحاليل دم تحت إشراف الدكتور هانى الشهيدى نائب رئيس اللجنة الطبية، بينما يجرى الكشف الطبى على باقى الحكام بالمناطق وفقا لقرار مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس هانى أبو ريدة.

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