لحظة إنقاذ عالقين بحريق سنترال رمسيس ونقلهم بسيارات الإسعاف (فيديو)

تمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ عدد من العالقين من أعلى سطح مبنى سنترال رمسيس، وسط استمرار محاولات إطفاء الحريق.

ورصدت عدسة فيتو، تمكن قوات الحماية المدينة من استخدام سلم هيدروليكي للوصول لعدد من العالقين وإنزالهم ونقلهم على الفور لسيارات الإسعاف التي اتجهت لمستشفى القبطي.

وصرح مصدر مطلع بهيئة الإسعاف، أن أعداد المصابين بحريق سنترال رمسيس وصلت لـ ١٥ حالة وتم نقلهم للمستشفى القبطي لتلقي العلاج اللازم.

وشهدت منطقة وسط البلد بالقاهرة، مساء اليوم، حريقًا هائلًا اندلع داخل مبنى سنترال رمسيس، ما تسبب في تصاعد كثيف للأدخنة في سماء العاصمة، ودفع الجهات المعنية إلى رفع حالة الطوارئ القصوى.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إنقاذ 4 موظفين علقوا داخل مكاتب مغلقة نتيجة انتشار النيران والدخان، بينما استمرت جهود الإطفاء في مكافحة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى باقي طوابق المبنى.

وارتفع عدد السيارات الاطفاء إلى 10 سيارات إطفاء كاملة التجهيز، بالإضافة إلى خزان مياه استراتيجي، وسط تواجد أمني مكثف من قيادات مديرية أمن القاهرة.

ووصل إلى موقع الحريق محافظ القاهرة ومدير الأمن لمتابعة الجهود ميدانيًا، والإشراف على عمليات الإخلاء والإطفاء، في حين فرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًا حول المبنى، وتم تنفيذ تحويلات مرورية لتيسير حركة سيارات الإطفاء واحتواء التكدسات في شوارع وسط البلد.

وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لمعرفة الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق، في وقت تستمر فيه عمليات التبريد لضمان عدم تجدد النيران.

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