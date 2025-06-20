الشباب السعودي يقترب من ضم نجم جالاتا سراي

دخلت إدارة نادي الشباب في مفاوضات متقدمة مع لاعب الوسط الجابوني ماريو ليمينا، نجم جالاتا سراي التركي، وذلك في إطار خطة النادي لدعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب مصادر خاصة لصحيفة "الرياضية"، فقد أبدى اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا موافقته المبدئية على عرض النادي السعودي، بينما تتواصل المحادثات بين الناديين للوصول إلى اتفاق نهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن رغم تقدم المفاوضات مع ليمينا، تواصل إدارة الشباب دراسة عدة خيارات أخرى في مركز المحور الدفاعي، سعيا لاختيار الاسم الأنسب لتعزيز تشكيلة "الليث" قبل انطلاق الموسم الجديد، وسط توقعات بحسم الصفقة قريبا.

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