حريق سنترال رمسيس، استمرار اضطراب خدمة الاتصالات ببعض المناطق

حريق سنترال رمسيس، مازالت خدمات الاتصالات متأثرة نتيجة الحريق الذى شهد سنترال رمسيس حيث يجرى التعامل فى الوقت الراهن لاحتواء آثار العطل الذي أصاب خدمات الاتصالات والإنترنت في العديد من المناطق.

متابعة تطورات الموقف

وتوجه المهندس محمد نصر الدين، رئيس الشركة المصرية للاتصالات، إلى موقع الحريق مع عدد من قيادات الشركة، لمتابعة تطورات الموقف والأضرار المتوقعة.

تاريخ سنترال رمسيس

حريق سنترال رمسيس، يبحث الكثير من المستخدمين عبر الانترنت فى مصر حاليا عن تاريخ سنترال رمسيس الذى شهد حريقا اليوم، حيث لا يعرف الكثيرون عن المبنى التاريخى للسنترال، وخلال السطور التالية نستعرض تاريخ سنترال رمسيس.

تم افتتاح مبنى سنترال رمسيس يوم 25 مايو 1927 حيث افتتح الملك فؤاد الأول، وقام بإجراء أول مكالمة هاتفية من سماعة تليفون مصنوعة من الفضة أثناء افتتاح سنترال دار التليفونات الجديدة بشارع الملكة نازلي سنترال رمسيس حاليًا.

وصنع الهاتف في مدينة إستكهولم بـالسويد، وكان التليفون ماركة إريكسون، ومدوَّن على التليفون الجهاز الذي تفضل فؤاد الأول ملك مصر وافتتح به سنترال تليفون المدينة بالقاهرة في يوم الأربعاء 25 مايو سنة 1927.

حريق سنترال رمسيس

يذكر أنه شهدت منطقة وسط البلد بالقاهرة، مساء اليوم، حالة من الذعر بين المواطنين، إثر تصاعد أدخنة كثيفة في سماء العاصمة نتيجة اندلاع حريق داخل سنترال رمسيس.

وانتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء وفرق الإنقاذ إلى موقع الحادث، وتم إخلاء المبنى من المتواجدين حفاظًا على سلامتهم.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة قد تلقت إخطارًا يفيد باندلاع النيران داخل السنترال، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على الموقف.

وتواصل فرق الإطفاء عمليات التبريد داخل المبنى، بينما تجري الجهات المعنية التحقيقات لمعرفة أسباب الحريق.

دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ 4 سيارات إطفاء إلى موقع حريق سنترال رمسيس، لمكافحة ألسنة اللهب وإخماد الحريق ومنع خطر الامتداد.

وفرضت قوات الشرطة سياجا أمنيا فى محيط المبنى لحين انتهاء أعمال السيطرة على الحريق، فيما تواجد رجال المرور لمنع التكدس وسحب الكثافات المرورية.

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