الإثنين 07 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يستعد لإعلان ضم ياسين مرعي رسميًا

ياسين مرعي، فيتو
ياسين مرعي، فيتو

يستعد النادي الأهلي لإعلان صفقة ضم ياسين مرعي مدافع فاركو، عبر منصاته الرسمية، وذلك بعد الحصول على توقيعه لمدة خمسة مواسم، حيث ينهي الأهلي في الوقت الحالي إجراءات قيد اللاعب بشكل رسمي تمهيدًا لإعلان الصفقة. 

رحيل المغربي أشرف داري إلى الريان القطري

كما رحب مسئولو النادي الأهلي برحيل المغربي أشرف داري، إلى الريان القطري حال تحقيق مطالب الأهلي المالية في الحصول على ما يقرب من 2 مليون دولار للموافقة بيع اللاعب، حيث قال المصدر: إن النادى ينتظر خطوات رسمية من جانب الريان لبحث صفقة داري التي تبقي بعيدة عن صفقة وسام أبو علي المطلوب أيضا في الريان. 

ووفقا لموقع" أفريكا فوت" فإن الريان القطري دخل في مفاوضات جادة مع المغربي أشرف داري، لضمه خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

والجدير بالذكر أن أشرف داري ليس اللاعب الأول الذي يدخل الريان في مفاوضات معه من النادي الأهلي، حيث يتفاوض الفريق القطري مع وسام أبو علي مهاجم الأحمر للحصول علي خدماته أيضا. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي ياسين مرعي مدافع فاركو صفقات الاهلي المغربي أشرف داري الريان القطري

مواد متعلقة

النيابة تطلب التحريات في واقعة إساءة عضو مجلس إدارة الزمالك لجمهور الأهلي

ليكيب الفرنسية: الأهلي يبدأ محادثات رسمية لضم ليونيل ميسي

الأكثر قراءة

"الرقاصة تيجي هنا تتشهر"، يثير أزمة بجلسة مناقشة تعديل قانون التعليم

بعد سرقة مها الصغير للوحتها، الفنانة الدنماركية توجه رسالة للمصريين وتكشف إجراءاتها ضد الإعلامية

أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق المحلية

إخلاء سبيل إبراهيم سعيد لاعب منتخب مصر الأسبق

النواب يوافق على نظام البكالوريا، ويؤكد: مدة التعليم الأساسي 12 سنة

قانون الإيجار القديم بين تصديق الرئيس أو الرفض، آخر مستجدات الأزمة

ليكيب الفرنسية: الأهلي يبدأ محادثات رسمية لضم ليونيل ميسي

بيان عاجل من السكك الحديدية عن خروج عربة بقطار القاهرة - الإسكندرية عن مسارها بالمنوفية

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق المحلية

ارتفاع 5 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

كيف يكفل القانون حقوق الموظف المفصول من وظيفته؟

الماكريل المجمد يرتفع 60 جنيهًا، سعر السمك اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

8 استقالات بمجلس النواب للترشح بانتخابات الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم.. هل كان "آزر" والد سيدنا إبراهيم أم "عمه"؟.. الشعراوي يحل اللغز

محمود الهواري: القيم الدينية والأخلاقية الضمان الحقيقي لبناء المجتمعات

أحمد عمر هاشم: الهجرة مدرسة خالدة في الفهم والتخطيط والعمل والبناء

المزيد
الجريدة الرسمية