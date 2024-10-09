المركزي الإسرائيلي يثبت الفائدة للمرة السادسة على التوالي
واصل بنك إسرائيل، تثبيت أسعار الفائدة، اليوم الأربعاء، لسادس اجتماع على التوالي حيث أبقى البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي عند 4.5 بالمئة.
معدلات التضخم فى إسرائيل
وارتفع معدل التضخم السنوي في إسرائيل إلى 3.6 بالمئة في أغسطس من 3.2 بالمئة في الشهر السابق، ليزداد بعدا عن المستوى الذي تستهدفه الحكومة بين واحد وثلاثة بالمئة بعد أن كان هبط إلى 2.5 بالمئة في فبراير.
ونما الاقتصاد بمعدل سنوي بلغ 0.7 بالمئة في الربع الثاني، ليتباطأ بشكل ملحوظ عن 17.2 بالمئة المسجلة في الربع الأول.
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