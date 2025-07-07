محافظ بنك إسرائيل: الحرب مع إيران كلفتنا 1% من الناتج المحلي فوريا

أعلن محافظ بنك إسرائيل أن الحرب الدائرة مع إيران ألحقت بالاقتصاد الإسرائيلي خسائر فورية تُقدَّر بحوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يُعد ضربة موجعة في وقت يواجه فيه الاقتصاد تحديات داخلية متصاعدة.

تكاليف فورية على الميزانية الإسرائيلية

وأكد أن الحرب مع إيران فرضت أعباء مباشرة على الميزانية تُقدَّر بـ1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي كلفة ضخمة ظهرت خلال أسابيع قليلة فقط.

ضغط على المالية العامة الإسرائيلية

وأوضح المحافظ أن النفقات العسكرية والطارئة دفعت الحكومة إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، مع احتمالات لزيادة العجز وتجميد بعض المشروعات التنموية.

مخاوف من تراجع التصنيف الائتماني الإسرائيلي

ولفت إلى أن الاستمرار في التصعيد قد يدفع وكالات التصنيف إلى مراجعة النظرة المستقبلية لإسرائيل، خاصة إذا طالت فترة الحرب وتراجعت ثقة المستثمرين.

دعوة لاحتواء التصعيد

ودعا محافظ البنك إلى ضبط النفس والعودة إلى الاستقرار، مؤكدًا أن الاقتصاد لا يتحمل كلفة مواجهة مفتوحة وطويلة مع إيران.

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