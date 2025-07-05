السبت 05 يوليو 2025
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محافظات

تقدم 5 مرشحين لانتخابات الشيوخ بأوراقهم إلى محكمة دمياط

من أمام مكتب رئيس
من أمام مكتب رئيس محكمة دمياط أثناء التقديم للمرشحين بأوراقه

بدأت محكمة دمياط الابتدائية  استقبال عدد من المرشحين الراغبين في خوض انتخابات مجلس الشيوخ، حيث توافد عدد من الأسماء المعروفة لتقديم أوراق الترشح، بعد الانتهاء من إجراءات الكشف الطبي واستيفاء الشروط القانونية المطلوبة.

أحزاب كبرى تدفع بقياداتها ضمن القائمة الوطنية

ودفعت القائمة الوطنية بعدد  واحد من المرشحين البارزين بمحافظة دمياط.

حيث تقدم علي كيوان، أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة، ضمن القائمة. 

4 مرشحين علي المقعد الفردي منهم 2 مستقلين 

-كما عاد وليد التمامي، عضو مجلس الشيوخ السابق، إلى المشهد السياسي مرة أخرى بترشحه على المقعد الفردي عن حزب مستقبل وطن، وحصل على رمز السلم ورقم 1. 

-فيما ترشح أمير الصديق، أمين حزب حماة الوطن، على المقعد الفردي، وحصل على رمز الماسة ورقم 2.
 

مرشحين مجلس الشيوخ بدمياط
مرشحين مجلس الشيوخ بدمياط

 

وشهد اليوم الأول أيضا تقدم عدد من المرشحين المستقلين، بينهم محمد سليم، المعروف بلقب ميمي سليم، والذي اختار رمز الأسد رقم 3، إضافة إلى اللواء شرطة عبد الرؤوف محمد عز الدين، الذي تقدم بأوراقه كمرشح مستقل.

 

جولة تفقدية لوكيل الصحة لمتابعة تجهيزات الكشف الطبي

وفي إطار الاستعدادات الرسمية، أجرى الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بدمياط، جولة تفقدية شملت المقار الطبية المخصصة لاستقبال المرشحين لإجراء الكشف الطبي.

وأكد وكيل الوزارة أنه تم تجهيز عيادات خارجية داخل مستشفى دمياط العام، إضافة إلى موقع آخر بمستشفى كفر سعد المركزي، لتقديم خدمات الكشف بشكل منظم وسريع، مع الالتزام الكامل بالإجراءات المقررة.

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