مررت بأصعب الظروف، مها الصغير تكشف حقيقة سرقتها لوحة الفنانة الدنماركية

مها الصغير منى الشاذلي، علقت الإعلامية مها الصغير على ادعائها بأنها صاحبة لوحة "صنعت لنفسي أجنحة"، التي رسمتها لفنانة الدنماركية ليزا لاخ نيلسن عام 2019، والتي ظهرت في برنامج الإعلامية منى الشاذلي مشيرة إلى أن اللوحة من رسمها.

مها الصغير تعتذر للفنانة الدنماركية

ووجهت مها الصغير رسالة للفنانة الدنماركية ليزا لاخ نيلسن، مؤكدة أنها أخطأت في حقها بنسب اللوحة لها، مشيرة إلى أنها تمر بأصعب ظرف في حياتها، ولكن ذلك لا يبرر لي ما حدث.

وقالت مها الصغير في اعتذارها للفنانة الدنماركية ولجميع الفنانين: "أنا غلطت. غلطت فى حق الفنانة الدنماركية ليزا وفي حق كل الفنانين وفى حق المنبر اللي اتكلمت منه والأهم غلطت فى حق نفسي. مروري بأصعب ظروف فى حياتي لا يبرر لي ما حدث. أنا آسفة وزعلانة من نفسي"

الفنانة الدنماركية توجه رسالة للمصريين

يذكر أن ليزا لاخ نيلسن، الفنانة الدنماركية علقت على اعتذارات المصريين لها، وكتبت عبر حسابها على الفيس بوك: "حسنًا، لم أكن مستعدة لرد الفعل الذي تلقيته على منشوري أمس عن مها الصغير، التي أدعت زورًا أنها صاحبة لوحتي وأعمال ثلاثة فنانين آخرين، منهم carowendelinart وseaty (آسفة، لا أعرف الأخيرة)!"

لوحة صنعت لنفسي أجنحة للفنانة الدنماركية ليزا لاخ نيلسن، فيتو



وتابعت لاخ نيلسن قائلة: "أكثر ما أدهشني هو كمية الرسائل والتعليقات الداعمة من المصريين الذين يعتذرون نيابةً عن بلدهم. أعتقد أن هذا رائع حقًا، ويجب أن أؤكد لكم أنني لم أعتقد يومًا أن سلوك مها يمثل الشعب المصري".

ووجهت لاخ نيلسن رسالة للمصريين قائلة: "شكرًا جزيلًا لكم جميعًا على تعليقاتكم اللطيفة ورسائلكم المباشرة... أنا آسفة جدًا، لا أستطيع الرد عليها جميعًا، فقد تلقيت الآلاف منها. كما تواصل معي العديد من الصحفيين المصريين بشأن مقابلات ومحامين يرغبون في رفع دعوى قضائية... لست متأكدة تمامًا ماذا أفعل حيال ذلك بعد..."

وكانت الفنانة لاخ نيلسن قد كتبت في تدوينة سابقة فور ادعاء مها الصغير أنها صاحبة لوحة ليزا لاخ نيلسن "من الرائع رؤية عملك على الشاشة الكبيرة في برنامج تلفزيوني شهير في مصر، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 140 مليون نسمة، وسيكون الأمر أكثر روعة إذا تم ذكر اسمك بالفعل!"

رسالة من الفنانة الدنماركية لمها الصغير

ووجهت رسالة لمها الصغير قائلة: "لكن مها الصغير، وهي مؤثرة مشهورة ومقدمة برامج تلفزيونية ومصممة، نسيت أن تفعل ذلك. بدلًا من ذلك، تدعي أنها رسمت اللوحة "صنعت لنفسي بعض الأجنحة" التي رسمتها في عام 2019، بما في ذلك أعمال ثلاثة فنانين آخرين - في برنامج منى الشاذلي الحواري".

الفنانة الدنماركية ليزا لاخ نيلسن، فيتو

وقالت ليزا: "إن نسخ أعمال الآخرين شيء، ولكن التقاط صورة للوحة الفعلية التي رسمها شخص آخر، والاستيلاء على ملكيتها العامة... هذا جديد بالنسبة لي. ومع ذلك، اخترت أن أعتبر ذلك مجاملة كبيرة أن مها الصغير تحب عملي كثيرًا، لدرجة أنها تريد بالفعل ارتكاب جريمة (وفقًا للقانون المصري والدولي واتفاقية برن) باستخدامها للعلامة التجارية والترويج لنفسها".

ليس من المقبول أخذ العمل الفني

وأضافت ليزا لاخ نيلسن "لكن بما أن مها والعاملين في القناة يرفضون الرد على محاولاتي للتواصل معهم، لأُعبّر لهم عن تقديري، فسأغتنم هذه الفرصة لإعادة نشر اللوحة، التي رأيتها تُستخدم عدة مرات على وسائل التواصل الاجتماعي كرمز للنضال من أجل الحرية في جميع أنحاء العالم (وهو أمر أفتخر به حقًا!).

وأوضحت ليزا لاخ نيلسن "دعونا نقول بصوت عالٍ: ليس من المقبول أخذ العمل الذي بذل الآخرون جهدًا كبيرًا في صنعه، واستخدامه للترويج أو كسب المال لنفسك دون دفع أو حتى ذكر اسم الفنان الأصلي! هذا ليس انتهاكًا للقانون فحسب، بل أيضًا للشخص الذي بذل روحه ووقته في العمل. في الوقت نفسه، أود أن أذكر أنني منحت بوبي سبارو @sparrowbobbie الإذن باستخدام الصورة كغلاف لكتابها الشعري... ببساطة لأن بوبي شخص لطيف وقد طلبت مني ذلك بلطف".

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