رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد حفل تخرج طلاب الدفعة 55 بكلية الزراعة

شهد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، حفل تخريج الدفعة 55 للعام الأكاديمي 2025 لطلبة كلية الزراعة بالجامعة، بمسرح قاعة المؤتمرات.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة.



وكذا الدكتور علي أبو شوشة نائب رئيس الجامعة الأسبق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة السابق للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رشدي العدوي عميد كلية الزراعة.



وخلال كلمته قال الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، يسعدني ويشرفني بالنيابة عن أسرة جامعة كفرالشيخ أن نرحب بضيوف الجامعة وأولياء الأمور، فى درة التاج للجامعات المصرية جامعة كفر الشيخ، موجهًا الشكر لأسرة كلية الزراعة على إقامة هذا الحفل الكريم للاحتفال بتخريج دفعة جديدة لطلبة الكلية.



وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة هي مفخرة الجامعات المصرية كلها، فالجامعة كل يوم يحدث فيها الجديد، وكلية الزراعة من الكليات الرائدة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ولكم أن تفخروا أن أبناءكم تخرجوا من كلية الزراعة جامعة كفر الشيخ.



كما أشار الدكتور عبد الرازق دسوقي، الي حرص الدولة المصرية، بالاهتمام بالتعليم باعتبارها القضية الأولى للجمهورية الجديدة، وتوفير كافة الإمكانيات المتاحة لكل الخريجين لتحقيق أعلي مستوي من المهارة والمعرفة، ليصبح الخريج مناسب لسوق العمل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.





بناء شخصية الطالب

كما أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، على حرص الجامعة بالاهتمام بالأنشطة الطلابية لبناء شخصية سوية لتخريج الطلبة فى أبهي صورة تنفيذا للتوجيهات السياسية، لتوسيع مدارك الطلبة حول كيفية ملء وقت الفراغ بما يلبي مختلف حاجاتهم وينمي مهاراتهم أو خبراتهم للمساهمة في تفتح قدراتهم الإبداعية المختلفة، وترسيخ المبادئ والقيم الجيدة لدى الطالب الجامعي بما يحقق تقدم وتطور المجتمع، وتعزيز قدرات الطالب على الانسجام والتفاعل مع البيئة التي ينتمي لها.



وقد أوصي رئيس جامعة كفر الشيخ، أبناءه الطلاب بأنهم هم سفراء الجامعة للعالم والمجتمع، وأنهم أبناء أوفياء لهذا الوطن الغالي مصر، موجها الشكر والتقدير لأولياء الأمور الذين بذلوا كل ثمين وغال فى سبيل ان يصلوا بأبنائهم الى هذا اليوم، كما وجه الشكر لأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والعاملين بكلية الزراعة الذين عملوا بروح الفريق من أجل تحقيق أهداف الجامعة ورسالتها، كما وجه التهنئة لأبنائه الطلبة فهم من جنوا ثمار جهدهم خلال مدة الدراسة وأوصاهم بأن يمدوا جسور التواصل بينهم لأنهم أمل الحاضر والمستقبل.



وفى نهاية كلمته أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أننا جميعًا اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الاداري والطلاب الخريجين وأسرهم، نقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية الرشيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من أجل رفعة وتقدم وطننا الغالي مصر.



وأثناء الحفل تم تقديم العديد من الفقرات الغنائية والموسيقية، وتم تكريم أعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية، ثم صورة تذكارية لخريجي كلية الزراعة الدفعة 55 للعام الأكاديمي 2025 توسطهم فيها رئيس جامعة كفر الشيخ ونواب رئيس الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

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