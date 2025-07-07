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تفاصيل ونتائج حملات الكشف عن السائقين متعاطي المخدرات في كفر الشيخ

حملات الكشف الفوري
حملات الكشف الفوري عن تعاطي المخدرات، فيتو

أكد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات الكشف الفوري عن تعاطي المخدرات بين قائدي المركبات، وذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة ظاهرة القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، حفاظًا على سلامة المواطنين، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأضاف اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ،  أن الحملات يتم تنفيذها من خلال إدارة مرور كفرالشيخ، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي - التابع لرئاسة مجلس الوزراء، حيث ترأس الحملة اللواء دكتور سامح العزب مدير إدارة المرور، بمشاركة العقيد شريف عبود وكيل الإدارة، والرائد أحمد قطاطو رئيس مباحث المرور، والدكتور سلام العربي، مشرف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بكفرالشيخ، مؤكدًا أن نتائج الحملات تكشف حجم التحدي الذي تواجهه الدولة في هذا الملف، وأهمية الاستمرار في هذه الجهود.

 

  • تفاصيل الحملات المرورية

وقد أسفرت الحملات والتي نُفذت أمس السبت فى كمين محور 30 يونيو بطريق كفر الشيخ - طنطا، عن إجراء التحاليل لعدد 34 سائقًا، وتبين إيجابية 7 حالات، فيما أسفرت الحملات اليوم الأحد، والتي جرت في تمركز المدخل الغربى لعاصمة المحافظة بدائرة قسم ثان كفرالشيخ، عن فحص 59 سائقًا، وثبوت إيجابية 10 حالات تعاطٍ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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وقد تم تحرير المحاضر القانونية اللازمة بحق السائقين أصحاب العينات الإيجابية، والتحفظ عليهم، وذلك تمهيدا لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وقد شدد اللواء علاء عبد المعطي،  محافظ كفرالشيخ، على أن هذه الحملات سوف تستمر بشكل دوري ومفاجئ في مختلف مراكز ومدن المحافظة، في إطار التصدي الحازم لأي تجاوزات تهدد أمن وسلامة الطرق والمواطنين، لتحقيق الانضباط على كافة المستويات ومحاور الطرق.

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المخدرات المركبات المرور كفر الشيخ

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