القبض على شخص بتهمة التعدي على صيدلي بالقاهرة بسبب "لافتة"

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط شخص اعتدى على مالك صيدلية، باستخدام سلاح أبيض بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة، ما أسفر عن إصابته.

تفاصيل الواقعة

كانت مواقع التواصل قد تداولت مقطع فيديو يظهر فيه تعدى أحد الأشخاص على مالك صيدلية بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، باستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابة به.

بالفحص، تبين أن المجني عليه هو مالك الصيدلية (مقيم بمنطقة المقطم)، وقرر في محضر رسمي بتضرره من مالك العقار الكائن به الصيدلية (له معلومات جنائية)، بسبب تعليق لافتة دعائية للصيدلية أمام شرفة شقة المتهم، ما أدى إلى وقوع مشادة تطورت إلى اعتداء بالضرب يوم 3 يوليو الجاري، دون إحداث تلفيات بالمكان.

القبض على المتهم

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة. كما تبين أن اللافتة المشار إليها غير مرخصة، وتمت إزالتها بواسطة الجهات المختصة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي ذلك ضمن جهود الأمن لحماية المواطنين وضبط المخالفين.

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