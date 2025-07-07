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حوادث

المؤبد لعاطل بتهمة الاشتراك مع حلاق وحارس جراج في قتل شخص عمدًا بالقليوبية

جنايات شبرا الخيمة،فيتو
جنايات شبرا الخيمة،فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بالسجن المؤبد على عاطل، لاتهامه بالاشتراك مع حلاق وحارس جراج في قتل شخص عمدًا باستخدام أسلحة نارية وبيضاء، كما شرعوا في قتل شخص آخر وطفلته، وحازوا أسلحة نارية وبيضاء وذخائر دون ترخيص، وذلك بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.

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المؤبد لعاطل، لاتهامه بالاشتراك مع حلاق وحارس جراج في قتل شخص عمدًا بالقليوبية 

 

صدر الحكم برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاتة هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبري.

كانت جهات التحقيق أحالت المتهمين عمر ح. هـ. س، وياسر م. ع. أ، 37 عاما، حلاق، ومقيم بالخصوص، ومحمد ت. إ. م، 33 عاما، حارس جراج، ومقيم بنفس العنوان، إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 674 لسنة 2020 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 60 لسنة 2020 كلي شمال بنها، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.

وجاء في أمر الإحالة أنهم بتاريخ 18 أغسطس 2019، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية، قتلوا المجني عليه ياسر محمد أنور جمعة عمدًا مع سبق الإصرار، بعد أن بيتوا النية لقتله، حيث أعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية (فرد خرطوش) وأسلحة بيضاء، وبناءً على اتفاق مسبق بينهم، ترصدوا له وأطلق المتهم الأول عليه عيارًا ناريًا أدى إلى وفاته، بمشاركة باقي المتهمين الذين ساندوه بإطلاق الأعيرة النارية والاعتداء على مرافقي المجني عليه، كما ورد بتقرير الصفة التشريحية.

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