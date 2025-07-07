وزيرة التنمية المحلية: الانتهاء من رفع 675 ألف طن تراكمات مخلفات أسفل محور العصار

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن الانتهاء من رفع 675 ألف طن تراكمات مخلفات موجودة أسفل تقاطع محور الفريق العصار مع الطريق الدائرى على مساحة 10 أفدنة بنطاق محافظة القليوبية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برفع تراكمات المخلفات أسفل المحاور والطرق الجديدة ومنع أي مقالب عشوائية جديدة.

رفع مخلفات الطريق الدائرى بالقليوبية

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تم التنسيق مع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية وتم تكليف الهيئة العربية للتصنيع برفع تلك التراكمات حيث تم البدء فيها خلال شهر مايو 2025 وتم العمل على مدار الـ24 ساعة وإشراف مساعد وزيرة التنمية المحلية لشؤون البيئة والتنمية المجتمعية وفرق عمل الوزارة والأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية وإدارة المرور، وتحملت وزارة التنمية المحلية التكلفة المالية لرفع تلك التراكمات من خطة الوزارة .

وأشادت الدكتورة منال عوض، بالجهود التي قامت بها محافظة القليوبية والهيئة العربية للتصنيع والوحدة التنفيذية لمنظومة المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية للانتهاء من رفع كافة المخلفات، ووجهت وزيرة التنمية المحلية الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية لعدم عودة أي تراكمات للمخلفات مرة أخري في تلك المنطقة، حيث سيتم استغلال تلك المساحة في اقامة موقف للسيارات خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع محافظة القليوبية.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تتابع تنفيذ منظومة الادارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة على قدم وساق بمختلف محافظات الجمهورية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لحل مشكلة القمامة وخاصة التراكمات التاريخية وتحسين مستوي النظافة، وكذا تطوير البنية التحتية للمنظومة، وضمان استدامة تشغيل المنظومة فيما يخص عمليات الجمع والنقل للمخلفات ونظافة الشوارع والميادين والمحاور الرئيسة والفرعية بما يعود بالنفع على البيئة والصحة العامة للمواطنين بالمحافظات المصرية.

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