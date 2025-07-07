حزب الغد، ندوة للتوعية الانتخابية لأمانة محافظة القليوبية، الأربعاء

يواصل حزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، تنفيذ خطته للتوعية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ القادم، بتنفيذ خطته للتوعية الانتخابية، لانتخابات مجلس الشيوخ القادمة، من خلال ندوة التوعية الانتخابية لأمانة محافظة القليوبية بعد غد، الأربعاء.

يقدم التوعية الانتخابية المهندس عبد الغنى كحيل، أمين عام حزب الغد بالقليوبية، وتبدأ الندوة فى السابعة مساء بالمقر المركزى يحضرها قيادات الحزب.

بدء خطة الحزب للتوعية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ القادمة

وأكد المهندس موسى مصطفى موسى رئيس الحزب أن حزب الغد كان قد بدأ خطته للتوعية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ القادمة بالمحافظات بمحافظة الدقهلية بندوة موسعة، عقدها الثلاثاء ٦/١٧ بالمقر المركزي للحزب بمدينة المنصورة برعاية اللواء على شاكر أمين عام حزب الغد بمحافظة الدقهلية، ونائب رئيس الحزب للإسكان، ثم تبعها اقامة ندوة موسعة بالمقر المركزي، الأربعاء ٦/٢٥، قدمها عادل عصمت المستشار السياسى للحزب، نائب رئيس الحزب للتدريب والتثقيف.



توزيع أوراق التوعية التى أعدها الحزب

وأضاف موسى أنه تم توزيع أوراق التوعية التى أعدها الحزب لنشر التوعية، بكل ما يخص انتخابات مجلس الشيوخ مع شرح وافٍ لأهمية مجلس الشيوخ دستوريا وقانونيا؛ دعما للمشاركة وتحفيزا للمواطنين، تبعها ندوة التوعية الانتخابية لمجلس الشيوخ لمحافظة الجيزة السبت الماضى، والتى أقامتها أمانة الجيزة برئاسة ماهر الفضالي أمين عام الغد بالجيزة.

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